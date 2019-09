Helytállt a Grundfos a veszprémi oroszlánbarlangban (meccsfotók)

Papírforma-eredmény született Veszprémben, a rekordbajnok hazai pályán 11 gólos, megérdemelt győzelmet aratott.

.Két százszázalékos ziccert is kihagyott a sérülésektől sújtott Grundfos Tatabánya KC a találkozó elején, de még így is jól tartotta magát. A klasszisokkal felálló házigazdák legfeljebb egy-kétgólos előnyre tettek szert. Pedig a Tatabánya majd’ két percet kettős emberhátrányban is játszott. Eközben Bartucz kapus bravúrok sorozatát mutatta be. Sőt, a huszadik perc tájékán Győriék ki is egyenlítettek. Aztán az első félidő hajrájára támadásban megakadt a Bányász, és a veszprémiek egy öt-nullás sorozatot produkálva magabiztos előnnyel vonulhattak pihenőre.

Szünet után gyorsan dűlőre akarta vinni a dolgot a hazai együttes, és ez a sokat hibázó tatabányaiakkal szemben sikerült is. Támadásban a vendégek nem tudták féken tartani a házigazdákat. Ezért fokozatosan nőtt a veszprémi előny, és így alakult ki végül a 11 gólos különbség.

Matics Vladan: – Összességében nem vagyok elégedetlen. Az első 25 perc abszolút rendben volt, aztán, amikor már a Fradi meccsre előretekintve cserélgettünk, megváltozott a mérkőzés. A sok apró hibát, az eladott labdák számát csökkentenünk kell. Győri Matyi „visszatérése” kellemes meglepetés volt.

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: – A mérkőzés elején kifejezetten jól tartottuk magunkat. Ezt követően a hibáink miatt egyre jobban kinyílt az olló a két csapat között, mert azért nálunk még van mit csiszolni az összeszokottságon. De azért bőven akadtak pozitív jelek is.