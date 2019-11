Fát ültettek a Herman DSE judokái

A hagyományok szerint a sportág alapítójának, a japán Kano Dzsigoro (Jigoro Kano) professzornak születésnapján, október 28-án tartják meg minden évben a Judo Világnapját. A Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) kihirdette, hogy a Judo Világnapja 2019-ben a faültetés (Plant a Tree) üzenetét hordozza. Ehhez a Herman Ottó Dse Judokái is csatlakoztak a közelmúltban.

A tatabányai polgármesteri hivatalt megkeresve és azzal együttműködve indították a Plant a tree eseményt városban. A faültetésen mindenki kivette a maga részét a munkákból: ástak, ültettek, temettek, locsoltak, karóztak majd a saját kis táblácskájukat felhelyezték rá a csapat tagjai.

A nap záróakkordjaként Szabó Brigitta és Schatz-Véber Erzsébet névre szóló emlékdiplomát osztott minden sportolójuknak, ezzel is emlékezve a nemes eseményre. Nem ez volt a Herman DSE első figyelemre méltó akciója egyébként. Rendszeresen segítenek a rászorulóknak, gyűjtenek nekik különböző adományokat.

Évek óta vannak mottói a világnapnak

A judoinfo.hu szerint Judo Világnapjának üzenete 2011-ben a Tisztelet (Respect), 2012-ben a Judo mindenkiért (Judo for All), 2013-ban a Kitartás (Perseverance), 2014-ben az Állhatatosság (Honour) 2015-ben az Egység (Unity), 2016-ban a Judo a világnak (Judo for the World) volt, 2017-ben a Bátorság (Courage), 2018-ban pedig a Barátság (Friendship) volt.