Ácson rajtolt a motokrosszosok idei bajnoki és kupaszezonja

A koronavírus okozta sokk után a motokrossz-élet is beindult Magyarországon, az idei első hivatalos, országos versenyt Ácson rendezték.

A minap indult útjára a sportág hivatalos versenyszezonja hazánkban, az ácsi motokrossz-pályán tartották ugyanis a Magyarország Nyílt Nemzeti Hidroklíma Motocross Bajnokság és Kupa első fordulóját. Az esemény szervezője és házigazdája az Ácsi Motoracing Team Sportegyesület volt. Mint az egyesület elnökétől, Horváthné Szalai Ibolyától megtudtuk, az elmúlt hónapok nehézségei ellenére országos viszonylatban is rekordszámú nevezés érkezett a versenyre, ugyanis összesen 206-an adták le a nevezésüket az ácsi megmérettetésre.

Nézőkben sem volt hiány, hiszen 826-an tekintették meg a több kategória küzdelmeit magába foglaló versenynapot a helyszínen. A hazai sportolók mellett mintegy húszan érkeztek külföldről, így Ausztriából, Csehországból, Romániából, Szlovákiából és Szlovéniából is jöttek motorosok. – A világjárvány hatására egy hibrid versenyrendszert volt kénytelen megalkotni a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) Motocross sportszakmai vezetése, amit ezen a hétvégén teszteltünk – tudtuk meg ifj. Kerner Lászlótól, a MAMS motokrossz szakágvezetőjétől.

– Olyan radikális változásra szánta el magát a sportvezetés, mint az online nevezés kizárólagossága, ami kitűnőre vizsgázott. A több mint 200, rekordszámú versenyző egytől egyik előzetesen nevezett a versenyre, valamint a nevezési díjat is átutalta a verseny szervezőjének a megadott határidőn belül. Ennek hatására már a bajnoki fordulót megelőző napon kihirdethettük a versenynap teljes időtervét, amit pontosan sikerült is betartania a versenyigazgatóságnak. A korábbi években már bevezetett szúrópróbaszerű ruházat- és gépellenőrzés is zökkenőmentesen zajlott, az újfajta versenyrendszer létjogosultsága tehát végleg megalapozódott – mondta a szakágvezető.

A kilátogató szépszámú nézősereg izgalmas futamokat láthatott a gyönyörű nyári időjárásban. A versenyt leszervező Ácsi Motoracing Team Sportegyesület a 33 fokos hőség ellenére az egyébként kiválóan előkészített pályát megfelelően portalanította és ápolta a futamok teljes időtartama alatt.

– Szerencsére egyre inkább növekszik az érdeklődés a sportág iránt országszerte, amit a rekordnevezés mellett az is bizonyít, hogy az utánpótlás-korosztályú géposztályok nevezői létszáma minden képzeletet felülmúlt, emellett a hölgyek számára külön kategóriát tudtunk indítani. A bajnoki futamokon egyébként 130 körül alakul az indulók száma, tehát valóban meg lehetünk elégedve a hétvégi létszámmal. Hazánkban egyébként jelenleg mintegy 30 egyesületben 327, licenccel rendelkező versenyző űzi ezt a sportágat – hangsúlyozta ifj. Kerner László, akitől azt is megtudtuk, hogy az országos bajnokság hét fordulóból áll, a nyolcadik hétvégén pedig csapatbajnokságot rendeznek. A Zircen élő szakember egyébként amellett, hogy a sportág országos szakágvezetője, saját edzői iskolát is működtet, emellett az Ácsi Motoracing Team Sportegyesületnél is edzősködik.

A kategóriák győztesei és megyei versenyzők által elért eredmények

I. osztály:

MX2: 1. Kovács Ádám Zsolt (Husqvarna Maurer-Gép Racing Team); MX Open: 1. Kovács Ádám Zsolt (Husqvarna Maurer-Gép Racing Team), 3. Szőke Márk (Ácsi Motoracing Team SE)

II. osztály:

MX1: 1. Kosztolányi Dezső (Langer Motorsport Zomba), 2. Szabó Tamás (Ács); MX2: 1. Lakatos Máté (Lécz Motorsport Egyesület); UMX Open: 1. Mészáros Barnabás (Kőszárhegyi MX Club)

III. osztály:

MX1: 1. Bíró Gergely (MAMI Team Fehér), 6. Galambosi László (Ács), 11. Murai Norbert (Ács), 20. Rugovics Gábor (Ács); 2TOpen: 1. Lakatos Ábel (Lécz); MX2: 1. Polgár Gergely Patrik (San­dviken CS.S.E. Békéscsaba), 10. Dombi Zoltán (Ács), 13. Németh Ádám (Gerecse Motor SE, Tarján), 14. Pohr Péter (Ács)

MX50

Maxi: Horváth Gergő (Danuvia 125 SKE); Mini: Patrik Nohavica (Csehország)

MX65

1. Katona Ádám (Husqvarna), 2. Horváth Zsombor (Ács), 10. Bellabás Andor (Ács), 11. Kovács Brajen Dominik (Ács), 16. Kovács Adrián (Ács), 23. Németh Roland (Ács)

MX85

1. Zanócz Noel (Husqvarna), 3. Hateier Botond (Ács), 10. Menyhárt Gergő (Ács), 16. Pethő Benedek Ádám (Ács), 20. Preistrommer Norbert (Ács), 21. Fazekas Gergő (Ács)

Women Open

1. Horváth Zsófi (Kóka Községi SE), 4. Murai Jázmin (Ács)

A kategóriák korbeosztása: MX50: 4–9 évesek; MX65: 9–12 évesek; MX85: 12–15 évesek; MX Open: 15–21 évesek; I., II., és III. osztály: felnőttek (21 éven felüliek).