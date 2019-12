Szebb tavaszban reménykednek a TKC-nál

A tatabányaiak hosszú éveken keresztül meghatározónak számítottak a másodosztályban, és a legutóbbi szezonban is a középmezőnyben végeztek. Most azonban tíz forduló elteltével mindössze egy győzelemmel állnak.

– Az előző bajnokság végeztével már tisztában voltunk vele, hogy többen is eligazolnak, illetve felhagynak az aktív játékkal, így átalakult gárdával vágtunk neki az ősznek – fogalmazott Mózes Emil. Mint mondta, menet közben meg kellett tapasztalniuk, hogy a csapatépítés hosszabb idő.

Januárban sorsdöntő mérkőzések várnak az utolsó előtti tatabányaiakra, sorrendben ugyanis a közvetlenül előttük álló Kecskeméttel, a sereghajtó Győrrel, valamint a 9. Debrecennel mérik össze erejüket. Ha ezekből jól jönnek ki Szamosiék, reális esélyük van elkerülni a kiesést, azaz az utolsó két helyet.

Kérdésünkre, miszerint mely találkozókra emlékezik vissza legszívesebben, Mózes Emil a BEAC elleni első félidőt említette, a meccsnek ugyan vereség lett a vége, ám az első húsz percben jól teljesített az együttes. Természetesen a MAFC elleni (eddigi egyetlen) siker is a szép emlékek közé tartozik. A felejthető mérkőzések közé a BKG DSE, az Ajka és a Csata DSE elleni nagyarányú vereségeket sorolta a szakember. Kíváncsiak voltunk arra is, Mózes Emil kikkel volt elégedett az ősz során.

– Pusztai Sára ponterős volt, emellett a hozzáállása is dicsérendő, Mojzes Gina is a jobbak között volt, Göbölös Rékának pedig voltak remek és gyengébb meccsei egyaránt. Örömteli viszont, hogy a gárda mostanra végre kezd összecsiszolódni – hangoztatta Mózes Emil.

A célokra vonatkozó kérdésünk kapcsán úgy fogalmazott: szeretnék az említett januári három találkozót megnyerni, emellett még egy-két olyan meccset hozni, amit ősszel fordított párosításban nagy csatában elveszítettek – zárta szavait a szakosztályvezető.

Az őszi, gyengébb szezon mérlege számokban

A TKC tíz bajnoki mérkőzést vívott a szezon eddigi részében, ezek közül csak egyet, a MAFC ellenit tudta megnyerni (82-67-es siker idegenben), a többi találkozó után vesztesen hagyták el a játékteret. Több nagyarányú zakó is becsúszott, igaz, ebben sokszor az is szerepet játszott, hogy nem voltak elegen. A Csata DSE ellen 92-42-re, a BKG ellen 95-52-re, az Ajka ellen pedig 97-47-re kaptak ki. Akadtak, ha nem is egylabdás, de szoros vereségek is, például a PINKK elleni (76-84). A következő bajnokit január 5-én a Kecskemét otthonában vívja a csapat.