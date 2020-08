A Dabas ellen folytatta veretlenségi szériáját a Grundfos

Utolsó előtti előkészületi találkozóját is megnyerték a Kék Tigrisek. Most az alaposan megfiatalított, többnyire magyar játékosok alkotta Dabast fektették két vállra.

Ügyes, jó kézilabdát játszó, szimpatikus társaságot ismerhettek meg a tatabányai drukkerek a dabasi gárdában, amely azért még meglehetősen rutintalannak tűnt. A Tatabánya, ezzel szemben kissé fáradtnak a Kielce elleni őrült tempójú meccset követően. Ennek dacára a hazaiak gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést, és már a fordulásra megnyugtató előnyt szereztek.

Szünet után sem változott a játék képe, pedig Matics mesternek nélkülöznie kellett Győrit, Zdolikot és Wyszomirski kapust is. Sőt, tíz perc játék után – még az első félidőben – kidőlt Bálint Bence is. Ennek következtében hárult az a feladat, hogy mind védekezésben, mind támadásban „kisegítse” a Bányász baloldalát… Rajta kívül a Vágselyéről ideigazolt kapus, Konecny érdemel külön is dicséretet.

Utolsó felkészülési meccset – a tervek szerint – Tatán vívja a Tatabánya a Komló ellen. Ez a mérkőzés a Güntner Arénában lesz, augusztus 28-án, 17 órától.

Kontra Zsolt, a házigazdák technikai vezetője: – Most inkább a küzdeni tudásunk domborodott ki, mert a Kielce elleni meccs azért sokat kivett a fiúkból. Ennek ellenére most is egy hajtós, jó iramú találkozót vívtunk. Tisztességesen küzdve győztük le ellenfelünket.