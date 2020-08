Sprintbefutóval ért véget és a spanyol Jon Aberasturi győzelmét hozta a 41. Tour de Hongrie első szakasza: az Esztergom körül kijelölt körpályán 118 kilométert tett meg a mezőny, a befutóra gyönyörű környezetben, a Bazilika lábánál került sor. A viadal történetében először született spanyol szakaszsiker.

Húsz csapat 119 versenyzője állt rajthoz szombat délelőtt Esztergomban, az első etapot Hernádi Ádám, a város polgármestere indította el. A hazai kerékpárosok körében igen népszerű dobogókői emelkedőn vezetett át háromszor is az a körpálya, amellyel az első körben csak „ismerkedett” a nemzetközi mezőny. Ezt jelzi, hogy már a szakasz elején útjára engedtek egy kilenc főből álló szökevénycsapatot, amely szorgalmasan gyűjtögette a kilométereket, s egészen négy percnyire hizlalta az előnyét.

A 2020-as Tour de Hongrie rajtja Esztergomban Hoztunk nektek egy videót a Tour de Hongrie startjáról, Esztergomból!További részletek: https://www.kemma.hu/sport/helyi-sport/ellepik-a-kerekparosok-esztergom-kornyeket-2890745/ Közzétette: Kemma.hu – 2020. augusztus 29., szombat

A World Teamek – különösen az ausztrál Mitchelton-Scott és az amerikai Trek-Segafredo – azonban időben ritmust váltott a mezőny elején, s a harmadik kör hegymenetére már nem maradt elöl egyetlen szökevény sem. A harmadik hegyi hajrá hozta a magyarok idei első részsikerét, Valter Attila megszerezte a hajráért járó pontokat.

Ezt követően egy ideig a CCC Team magyar kerékpárosa tekert az élbolyban, de a befutó előtt, ahol bukás is történt, a sprinterek csapatai újra összezártak, s végül mezőnybefutó döntött a szakaszgyőzelemről. Kvázi a célfotó döntötte el, ki kapja majd a sárga mezt. Az első helyet a Caja Rural-Seguros-RGA versenyzője, a spanyol Jon Aberasturi szerezte meg, második lett az ausztrál Kaden Groves (Mitchelton-Scott), harmadik pedig a cseh bajnok Adam Toupalek (Elkov-Kasper), írja a verseny hivatalos oldala.

– Az utolsó körben kétszer kellett kerékpárt cserélnem, de a végén a csapat segítségével sikerült az élmezőnyben maradnom. Az utolsó négy kilométeren nem voltam túl jó helyzetben, de az utolsó kanyarban sikerült előre kerülnöm. Figyeltem a Michelton-Scott versenyzőjét, Kaden Groves esélyes volt a szakaszgyőzelemre, de a végén mindent beleadtam, és sikerült – mondta a szakaszgyőztes Jon Aberasturi, aki az összetett első helyezettjének járó sárga mez mellé a gyorsasági pontverseny zöld trikóját is átvehette az eredményhirdetésnél.

Valter Attila, a 27. helyen befutó magyar versenyző az MTI érdeklődésére kiemelte: bár az első két körben a Duna-parton haladva hektikus volt a pozicionálás, komolyabb tűzijátékra számított. Az első szökés befogásánál kiemelte a sokat dolgozó Peák Barnabás (Mitchelton-Scott) szerepét. Amint mondta, az utolsó emelkedőn érezte magában az erőt, majd miután egyeztetett egy csapattársával, növelte a tempót, így kialakítva egy kisebb élcsoportot.

– Sokat mentem nagy tempón, ám sajnos a Mitchelton-Scottból velünk lévő srác mindent megtett, hogy ne érjünk haza, mivel hátul a csapata hozta a sprinterüket. Együttműködéssel bennünk lett volna a szakaszgyőzelem, akár az összetettet is eldönthettük volna, hiszen volt húsz-harminc másodperc előnyünk is. Mindazonáltal jó jel, hogy így is maradt bennem egy kevés, jók voltak a lábaim, és az utolsó szakaszon lesz lehetőségem bizonyítani – részletezte a magyar sportoló.

41. Tour de Hongrie, 1. szakasz, Esztergom-Esztergom (118 km):

1. Jon Aberasturi (spanyol, Caja Rural-Seguros-RGA) 2:48:04

2. Kaden Groves (ausztrál, Mitchelton-Scott) azonos idővel

3. Adam Toupalik (cseh, Elkov-Kasper) a. i.

4. Kamil Gradek (lengyel, CCC Team) a. i.

5. David van der Poel (holland, Alpecin-Fenix) a. i.

6. Itamar Einhorn (izraeli, Israel Start-Up Nation) a. i.

18. Dina Márton (magyar, Kometa-Xstra) a. i.

27. Valter Attila (magyar, CCC Team) 13 másodperc hátrány

46. Kusztor Péter (magyar, Team Novo Nordisk) 32 mp h.

52. Szatmáry András (magyar válogatott) 45 mp h. Az összetett versenyben:

1. (sárga mezben az Aktív Magyarország díjáért) Jon Aberasturi (spanyol, Caja Rural-Seguros-RGA)

A gyorsasági pontversenyben:

1. (zöld mezben a Skoda és az Europcar díjáért) Jon Aberasturi (spanyol, Caja Rural-Seguros-RGA)

A hegyi pontversenyben:

1. (piros mezben a Cofidis díjáért) David Lozano (spanyol, Team Novo Nordisk)

A legjobb magyar versenyző:

1. (fehér mezben a Magyar Közút Zrt. és a Bringasportdíjáért) Dina Márton (Kometa-Xstra)

A hegyi pontversenyben a spanyol David Lozano (Team Novo Nordisk) vezet, piros mezét a negyedik szakaszig egészen biztosan viselheti majd, hiszen csak akkor kerül sor a következő hegyi hajrákra. A legjobb magyar versenyző fehér meze Dina Mártonhoz került, aki tavaly a székesfehérvári befutó után is ezt viselhette. A befutó után hosszú utazás vár a karavánra, hiszen vasárnap már Debrecenből rajtol majd a Tour de Hongrie második szakasza.

Ott volt Esztergomban Fetter Erik, a Kometa-Xstra Cycling Team fiatal kerékpárosa is, de ezúttal drukkerként.

– Jó érzés látni, hogy már Magyarországon is ilyen szurkolótábora van a kerékpársportnak – mondta.

Fetter pár héttel ezelőtti sérülése miatt nem vehet részt az U23-as Giro d’Italian, de örül annak, hogy már olyan állapotban van, hogy pilisi révén a neki legkedvesebb szakaszt több helyről is élőben szurkolhatta végig.

– Furcsa, de egyben felemelő érzés volt a szurkolók közt is lenni. Egy-egy nagyobb tábor mellett elhaladva a pályáról is jó érzés hallani a biztatást, de mostantól már szurkolóként is át tudom érezni a verseny hangulatát – mondta a Kometa-Xstra Cycling Team kerékpárosa, majd hozzátette, hogy büszke Dina Marcira, amiért övé lett a fehér mez. A csapat egyébként elégedett lehet, ugyanis Dináé az összesített 18. hely is, emellett Giacomo Garavaglia, az istálló egyik olasz versenyzője a harmadik hegyi hajrá 3. helyezettje lett.