Fergeteges farsangot szervez a Kenderke

Február 7-én és 8-án rendezi meg a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola a 18. Fergeteges Farsang gyermek és ifjúsági szólótáncversenyt a Piarista Rendházban, amely az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület Közép-dunántúli régiójának válogatóversenye. A hat korcsoportban meghirdetett megmérettetésnek a Piarista Rendház ad otthont.

A verseny szombaton 10-től 14 óráig tart, majd a versenyzők részt vesznek a 15.30-kor a Rendházból induló farsangi felvonuláson. Ezzel veszi kezdetét 16 órakor kezdődő Kossuth téri maskarás mulatság. Mint megtudtuk, az immár 4. alkalommal szervezett rendezvényt a néptáncműhely „Élő hagyomány” sorozata részeként szervezi meg, melyben: látványos és szórakoztató hagyományéltető előadással űzik el a telet a kenderkések. Minden tatai érdeklődőt szeretettel várunk, aki saját jelmezében csatlakozni szeretne az eseményekhez.

A természetben a farsang időszakában indul meg az élet. A szokásokban rendszerint megjelenik az elmúlás és születés körforgása.

Többnyire ekkor ülték a menyegzőket, s emellett helyt kaptak az álesküvők, a farsangi alakoskodások – vicces, de őszinte szókimondással, sokszor pajzán humorral fűszerezve.

A szólótáncversenyzőket és az érdeklődőket a jó kedvű farsangolás után, 17 órától már az eredményhirdetés várja, szintén a Piarista Rendházban. Itt Cifrabojtár és Csipkés keszkenő díjakat is átadnak, a legjobbak pedig bejutnak a Gyermek Néptáncosok XIV. Országos Szólótánc Versenyére, amelyet júniusban Szarvason rendeznek meg. A díjak átadása után táncházat tartanak a Piarista Rendházban, amely szintén nyitott minden érdeklődő számára.

Megmutatják, hogyan élik, éltetik ők a néphagyományokat

A tatai, sorban immár 18. szólótáncverseny a szabadon választott táncok mellett a palánta korcsoportot leszámítva kötelező táncot is be kell mutatni. Az első-ötödik korcsoportokban a közép-dunántúli régió és annak északra meghosszabbított térségében található táncokból kell választani (bakonyi, mezőföldi, Vág-Garam közi, Zobor-vidéki táncok). Szabadon bármilyen Kárpát-medencei táncot választhatnak, kivéve olyat, amit kötelezőként is előadtak. Azt fontos megjegyezni azonban, hogy itt nem koreográfiák versenyeztek, hanem a gyermekek rögtönzött, a választott táncra jellemző motívumkészletéből építkező, stílusos, rögtönzött előadásai. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy improvizálniuk kell a versenyzőknek, akiket Kovács Marci és bandája kísér.