„Bárány volt” – a győri színház mellett az Aurora is gyászolja mindenki Lópici Gáspárját

Az egész országot megrázta, hogy 82 éves korában saját otthonában érte erőszakos halál a nemzet ismert és sokak által kedvelt színészét, Szilágyi Istvánt. A rendőrség a helyszínen elfogta az idős színész fiát, a BRFK Életvédelmi Osztálya a 49 éves férfi, Sz. P. ellen emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást. A férfit később őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, mivel alaposan gyanúsítható azzal, hogy vasárnap reggel ő gyilkolta meg édesapját. A letartóztatásról az ügyben eljáró bíró jövő héten hozhat végzést.

Szilágyi István, Pityi bácsi 1961-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, az egri Gárdonyi Géza Színházhoz szerződött. 1965-től 1973-ig az Irodalmi Színpad, 1973 és 1975 között a Vidám Színpad tagja volt. 1975-ben a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, 1976-ban a Vígszínház tagja lett. A Mafilm társulatához 1979-ben került. 1995-2016-ig volt a Győri Nemzeti Színház társulatának megbecsült tagja volt. A színház saját halottjának tekinti a színészt.

A színész az utóbbi években nagyon rossz körülmények között élt. A színész és felesége életét a fiukkal való rossz kapcsolat árnyékolta be. A fiú rendszeresen verte, bántalmazta szüleit, elvette pénzüket. Évekkel ezelőtt 7 hónapot börtönben is volt már ezért, súlyos testi sértés vádjával.

Ahogy a Kisalföld írja, a színművész utolsó éveiben rendkívül szegényes körülmények között élt Rákosligeten, ahol a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai segítették őt mindennapi életvitelében.

A színészt a Győri Nemzeti Színház is gyászolja. Mint a teátrum megemlékezésében írja:

„Bárány volt Mostmár úgy tűnik áldozati bárány … Növényevő volt. A másik húsába soha nem harapott. Ropogós fűvel táplálkozott.”

Három testőr Komáromban

Szilágyi István igencsak emlékezetes alakításokat hagyott hátra az utókornak. Az 1959-ben készült Égrenyíló ablak című filmben állt először kamera elé. Országosan ismertté 1968-ban Sípos úr figurájának megformálása tette a Bors című tévéfilmsorozatban.

A színművészt ma már az egész országban Lópici Gáspárként emlegetik a Keménykalap és krumpliorr című, 1974-ben bemutatott sorozatban megformált plakátragasztó, az utca hírmondójaként ismert karakter után.

De emlékezetes volt az Indul a bakterházban az általa megformált Piócás ember szerepe is, a kuruzsló szerep mondatai már-már szállóigévé váltak. A 90-es években a lottó reklámarcaként is is feltűnt a televízióban. Akkor megtudhattuk tőle, mi a fejfájás legjobb ellenszere.

A színész 1995-ben szerződött a Győri Nemzeti Színházhoz, majd egy év múlva megkapta Potrien őrmester szerepét Bujtor István filmjében, a legendás A három testőr Afrikában című vígjátékban.

A film egyes jeleneteit Komáromban, a Monostori Erődben forgatták 1996 júniusában. A filmben komáromi statiszták is szerepet kaptak. A helyszínről a 24 Óra is tudósított. A forgatáson készült címlapfotón ráadásul pont Szilágyi István jelenetét kapta lencsevégre a lap fotósa, Jusztin Tibor.

A jelenet az elkészült filmben pedig már így nézett ki, amint a légiósok épp jelentenek az őrmesternek a sivatagi erődben.

Bujtor István a forgatáson arról beszélt a 24 Órának, hogy a színész-rendező egyik ismerőse ajánlotta az Európában páratlan szépségű Monostori erődöt, amely Bujtor elmondása szerint az elképzelésének tökéletesen megfelelt. Komárom után Győrben, majd a budapesti Néprajzi Múzeumban, ezt követően pedig ismét megyénkben, Vértesszőlősön forgattak.

Klipet forgatott a tatabányai punk-gitárossal

A győri punk zenekar, az Auróra is gyászolja Szilágyi Istvánt, Facebook-oldalukon a borítóképüket átállították a színművész arcképére. A színész többször is forgatott zenekarral. A bandában a tatabányai Goreczki Szabolcson (basszusgitár, trombita) kívül Víg „Vigi” László (ének, gitár) és Víg Norbert (dobok) játszik.

Először a Nincs térerő című daluk klipjében, majd a Miért ne lennél? című szám videójában is közreműködött a művész. Később, 2015-ben az Őrült világ című számukhoz forgatott kliphez is felkérték a színészt.

A frontember, Vigi az utóbbi videó elkészültekor a Kemma.hu-nak mesélte, hogy „Pityi bácsival” hatalmas alázattal és türelemmel dolgozott velük, élvezte a forgatást. Az énekes hozzátette, hogy később a kapcsolatuk már nem csak a munkában merült ki, hanem később közös névnapi és születésnapi összejöveteleket is tartottak közösen.

A zenekar 2017-ben gyűjtést is szervezett az anyagilag és egészségileg is kétségbeejtő helyzetű színművész megsegítésére. Goreczki Szabolcs akkor elmondta, hogy amikor az aggasztó hírek napvilágot láttak Pityi bácsiról, az együttes rögtön összeült, és megbeszélték, miként segíthetnének neki. A zenekar pólóeladásokból kívánt nagyobb összeget gyűjteni. Az akció sikerrel zárult, hiszem hárommillió forint gyűlt össze Szilágyi István javára.

Az együttes 2018-ban a magyar film napja alakalmából is meglátogatta a színművészt és videót forgattak vele.

A rendőrség közleménye szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába május 3-án 7 óra 34 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Budapesten a XVII. kerületi X. utcában, egy családi házban egy férfi bántalmazza apját.

A rendőrök a helyszínen elfogták a bántalmazót, Szilágyi István fiát, a 49 éves Sz. P.-t. Majd szemlét tartottak és megállapították, hogy az idős színész halálát idegenkezűség okozta. A BRFK Életvédelmi Osztálya Sz. P. ellen emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.

