Több száz mesét tölthetünk le ingyen a tavaszi szünet alatt

A BOOKR Kids Mesetárában lévő történetek különleges keverékei az animált digitális könyveknek és képességfejlesztő játékoknak.

Több mint 300 megújult interaktív hangoskönyv tölthető le ingyenesen a BOOKR Kids Mesetárából a tavaszi szünet idején. Klasszikus és modern könyvek, kötelező olvasmányok, angol nyelvtanulást segítő mesék és dalok ugyancsak helyet kaptak a digitális polcokon. A cég négyéves születésnapját ünnepli ezen a hétvégén!

A BOOKR Kids új lehetőséget nyújt a digitális világban felnövő gyerekek számára, célja, hogy az okostelefon és a tablet használata mellett az irodalom is életük természetes részévé váljon.

A Mesetárában immár több mint 300 olyan klasszikus és modern interaktív történet található, amelyek különleges keverékei az animált digitális könyveknek és képességfejlesztő játékoknak. A történeteket ráadásul ismert színészek, mint Molnár Piroska, Szacsvay László, Gálvölgyi János, hangjai keltik életre, így azok hangoskönyvként is élvezhetőek. A bizonyítottan szövegértést segítő Mesetárat a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ akkreditálta és ajánlott pedagógiai módszertani csomagként népszerűsíti általános iskolák körében.

A startup tavaly 1 millió euró tőkebefektetést kapott a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-től, amely a cég technológiai fejlődését és nemzetközi terjeszkedését segíti. A BOOKR mesék így már Norvégiában, Csehországban, Németországban is a gyerekek kedvencévé válhattak. A cég jövő hónapban mutatja be legújabb fejlesztését Kínában, amely az angol nyelvtanulást szolgálja.

Ma a képernyő az egyik legmegosztóbb téma a kisgyerekes családok körében. Valaki a teljes tiltás mellett dönt, valaki szabadon engedi garázdálkodni csemetéjét a Youtube végtelenített videó-labirintusában. A középútra reflektál egy friss oxfordi kutatás, amely szerint gyakorlatilag nincs összefüggés a képernyő előtt töltött idő és a gyerekek egészségi állapota között. A mentális betegségeknek nem maga az idő, hanem a veszélyes tartalmak a legfőbb okozói. A BOOKR Kids ezért folyamatosan olyan technológián dolgozik, ami a digitális szórakozást egészségesebbé és klasszabbá teszi minden család számára. A BOOKR kikezdhetetlen értékkel, a könyvek világával dolgozik, hiszen a világon egyedülálló módon digitalizálja a papír alapú könyveket.

Az oxfordi tanulmány kutatói is azt is javasolják a szülőknek, hogy ne a képernyő idő mennyiségére, hanem a minőségére, a közös digitális élményekre koncentráljanak. Ilyen például a meseolvasás. Nem az a fontos, hogy milyen platform segítségével olvas együtt a család, hanem az, hogy a közös mesélés élménye ugyanúgy a legjobb együtt töltött idő maradjon. Egyes kutatók a képernyőt a cukorhoz hasonlítják: nem tesz jót és sok rossz mellékhatása is van, a gyerekek pedig függhetnek tőle. Ugyanakkor azok a kis rituálék, amik néha a kakaóhoz és a sütihez kapcsolódnak, sokkal több előnnyel járhatnak egy család életében, mint a cukor teljes eltiltása. A tiltások ráadásul sokszor visszafelé is elsülhetnek: megágyazhatnak a falánkságnak és a bűntudatnak, elősegíthetik a bizalmatlanság és a titkolózás kialakulását.

A BOOKR Kids Mesetárban a „Mesék tanuláshoz” című polcon olyan tartalmak is találhatóak, amelyek kifejezetten az alsó és felső tagozatos gyermekek anyanyelvi nevelését segítik. A BOOKR Kids segítségével játékos formában fejleszthető a szövegértés, és felébredhet az olvasási kedv a gyermekekben. A Mesetár “„Angol nyelven”” polcán pedig az angol nyelvtanulást segítő az angolszász kultúrához szervesen kapcsolódó könyvek jelennek meg, anyanyelvi színészek tolmácsolásában.

A BOOKR Kids meséivel játékos formában lehet felfedezni az olyan klasszikusokat, mint a A Pál utcai fiúk, a Tanár úr kérem, a Mumin-könyvek, valamint az olyan kortárs műveket is, mint Varró Dani, Erdős Virág vagy Lackfi János meséi, vagy a hatalmas népszerűségnek örvendő megújult Janikovszky-könyvek.

A tavaszi szünet hétvégéjén, április 17. és 23. között, csütörtök reggeltől egy hétig ingyenesen élvezhető a Mesetár mind a 300 meséje!

A BOOKR Kids Mesetár letölthető az App Store-ból és a Google Play áruházakból, az ingyenes hétvége után pedig egy-, három- és féléves előfizetésekkel érhető el.

