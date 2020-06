Visszafogottan ünnepelték a nyergesi tűzoltók az évfordulót

Nagyszabású programsorozattal ünnepelték volna idén Nyergesújfalu szervezett tűzvédelmének 135. évfordulóját, csakhogy a koronavírus közbeszólt. A megmérettetés elmaradt, a tárlat online térbe költözött, sőt verseny helyett még karitatív tevékenységet is végeztek.

1885-ben alakult meg a településen az első tűzoltó egylet, mely 101 éven át működött, majd a politika vetett véget ennek a korszaknak. A helyi hivatásosok megpróbálták valamelyest ápolni a hagyományokat, de egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy betöltsék a keletkezett űrt, így 2017-ben huszonöten megalapították a Nyergesújfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.

– Azóta fontos szerepet töltünk be a város életében, jó kapcsolatot ápolunk a civil szervezetekkel. Például polgárőröknek jelzőtárcsákat, vészvillogókat adtunk, de segítünk tömegrendezvények szervezésében is – mondta Vasáros Lajos parancsnok. Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal kötött megállapodás értelmében beavatkozhatnak a nyergesújfalui tűzeseteknél. Az elmúlt évben tizenhét alkalommal siettek helyszínre, de idén is többször segítettek a hivatásos kollégáknak.

– Számunkra fontos a megelőzés is, így az ifjúság közvédelmi célú nevelésére, lakossági tájékoztatásra is nagy hangsúlyt fordítunk. A helyi újságban, illetve a közösségi oldalakon is zajlik az információ­áramlás. Bízunk benne, hogy idővel lehet ifjúsági csapatunk is – mondta Vasáros Lajos.

Idén változatos programsorozattal emlékeztek volna a 135. évfordulóra, ám a vírus miatt a múltidéző kiállítást is videósorozat formájában jelentették meg: 1885-től kezdve tárgyi emlékek, fotóanyagok, oklevelek révén idézték fel a dicső múltat és persze a jelent, de a településen működő vállalati tűzoltóságok életére is kitértek.