Várossá válásának tizenhatodik évfordulóját ünnepelte Bábolna

Várossá válásának tizenhatodik évfordulóját ünnepelhette megyénk nyugati városa. Az eseményen a Bábolna Emlékérem is gazdára talált.

Az érkező vendégeket a Ritmus Koncert Fúvós­zenekar fogadta a rendezvény helyszínéül szolgáló szabad­időközpontban. Az ünnepségen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő arról beszélt, egy közösség nem attól erős, hogy városi címet visel, hanem attól, hogy el tud köteleződni bizonyos ügye mentén és a feladatok terhét is viselni tudja, amely teljes mértékben igaz Bábolnára.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke beszédében az önkormányzat kiváló, szakszerű és precíz munkáját emelte ki. Kimagasló tevékenységéért és maradandó alkotásáért adományozott az önkormányzat Bábolna Emlékérmet a Bábolna Nemzeti Ménesbirtoknak, amelyet Haál Gábor igazgató vehetett át. A ménesbirtok az ország második legrégibb, világviszonylatban is kivételes ménesével rendelkezik. 1789-ben hívták életre, császári és királyi Bábolnai Ménes néven. Körülbelül kétszáznyolcvan lóval büszkélkedhetnek.

A ménes legnagyobb részét shagya-arab lovak alkotják, de angol telivéreket is tenyésztenek. A ménesbirtok fő feladata a lótenyésztés, a korábbi ménesintézet épületének, mint kulturális és történelmi örökségnek fenn- és karbantartása. Turisztikai szolgáltatásokkal, rendezvényekkel színesítik arculatukat, múzeumoknak is otthont adnak.

A birtok udvarán található Közép-Európa legöregebb akácfája, amelyet 1710-ben ültettek. A ménes sikeres vezetői volt Fadlallah el Hedad Mihály és Pettkó-Szandtner Tibor, akik Bábolnán nyugszanak. A díjátadást követően dr. Horvát Klára polgármester is szólt a vendégekhez.

– A város legnagyobb sikere az, hogy a viharok közt is meg tudtuk őrizni Bábolnát a nyugalom szigeteként – mondta a polgármester. – Ehhez szükség volt a felelős, konzervatív gazdálkodásra, a hosszú távú tervezésre és kitartásra, de a siker kulcsa mégis az összefogás, a közösség ereje volt. Tizenhat év alatt bebizonyítottuk, hogy méltóak vagyunk a városi rangra.

Az évtized legnagyobb helyi beruházása, a strand- és termálfürdő is szóba került. Az önkormányzat önrésze mellett, mintegy egymilliárd forint értékű, megyei pályázati forrással kiegészült, uniós támogatást kapott Bábolna a komplexum elkészítésére. A várakozások szerint a fürdő tovább öregbíti a város hírnevét, valamint az idegenforgalmat is erősíti majd. A beruházás várhatóan jövő nyárra fejeződik be.

Bábolna művészeti csoportjai mutatták meg tehetségüket a színpadon. Fellépett a Cseperedők Néptánccsoport, a Vadvirág Együttes, az Anonim Drámacsoport és a Tiamo Modern Tánccsoport.