Döntött a tatabányai testület: városfejlesztési alapot hoznak létre

A tatabányai képviselők csütörtöki ülésükön többek közt döntöttek az ELENA-projekt konzorciumi szerződéséről, rezsicsökkentő városi fűtéskorszerűsítésről, energiahatékonysági pályázat kiírásáról, valamint ingatlanvásárlásról is.

–Öt megyei jogú város összefogásával és kaposvári irányítással konzorciumi megállapodást kötött Tatabánya. A közvetlen uniós finanszírozású ELENA-projekt alapvetően energiamegtakarítást eredményező beruházásokra irányul – fejtette ki felvezetőjében Schmidt Csaba polgármester, a napirend előterjesztője a város április 25-i testületi ülésén. A közgyűlés döntése értelmében 23 millió forinttal támogatják a projektet, a fejlesztési feladatok ellátására Tatabánya két munkatársat biztosít.

Támogatták a Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda fenntartójával, a Székesfehérvári Egyházmegyével kötött köznevelési szerződés megújítását újabb öt évre. Módosították a Rezsicsökkentés plusz városi fűtéskorszerűsítési programot oly módon, hogy a jövőben a lakásonkénti egyedi hőmennyiségmérővel történő fűtéskorszerűsítési beruházások is támogatásban részesülhessenek. Ennek mértéke lakásonként a műszer bekerülési értékének 75 százaléka, legfeljebb 80 ezer forint lehet.

A közgyűlés továbbra is támogatta Bacsó Ágnest, az Éltes Mátyás EGYMI jelenlegi intézményvezetőjét, hogy a következő öt évben is vezesse a már óvodai csoport indításával is megbízott oktatási intézményt.

Újszerű kezdeményezésként foglalkoztak a városfejlesztési alap előkészítésével. Schmidt Csaba hangsúlyozta: több közép-európai országban már ismert ez a finanszírozási forma, azokban az esetekben, amikor a beruházások nem tudnak banki támogatottságot élvezni. Magyarországon Kecskeméten kezdték ennek a rendszerét kiépíteni. Az alap egy új típusú pénzügyi konstrukció, amely állami és magántőke hatékony felhasználásával egy fenntartható városfejlesztést szolgáló finanszírozási modell kialakítását teszi lehetővé.

Rugalmas és hosszabb távú fejlesztést biztosíthat akár tizenöt éves időtávban is. Magyarázatok ismertetése után végül a képviselők megszavazták az alap kidolgozásának elindítását. Az előkészítéshez tizenötmillió forintot biztosít a város. A képviselők döntöttek a volt CBA épületének megvásárlásáról is, ahová majd a hivatal az irattárat költözteti.