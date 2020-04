A tájékoztató oldal legfrissebb adatai szerint újabb koronavírusos beteget regisztráltak Komárom-Esztergomban, ezzel tizenháromra nőtt a fertőzöttek száma.

Április másodikán reggel újabb koronavírusos betegekről és sajnos egy újabb idős elhunytról számolt be a tájékoztató oldal. Így 585-re emelkedett a fertőzöttek száma, és 21-ra az elhunytaké, miközben 42-re azoké, akik már kigyógyultak a betegségből. Ahogy arról, már beszámoltunk az oldalon már megyei lebontásban is elérhetőek, hogy jelenleg hány hivatalosan is regisztrált vírusos beteget tartanak számon.

Dr. Müller Cecília tisztifőorvos a csütörtöki tájékoztatón kiemelte: fontos az otthoni környezet tisztán tartása, rendszeres fertőtlenítése is. Így érdemes többször áttörölni a számítógép, laptop, telefon klaviatúráját, képernyőjét és azokat a felületeket, amelyeket gyakran megérintünk, vagyis a villanykapcsolókat, fogantyúkat, vagy a liftek kilincseit. Hozzátette: annak, aki tömegközlekedik, érdemes megterveznie az utazást, és a járműveken is tartania kell a többiektől a másfél méteres távolságot. A kapaszkodókat meg lehet fogni papírzsebkendővel, amelyet leszállás után a szemetesbe kell dobni – hívta fel a figyelmet.

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint az április elsejei adatokhoz képest a 2-i tájékoztatás alapján egyel több, már 13 fertőzöttet regisztráltak Komárom-Esztergom megye területéről. A szomszédos Győr-Moson-Sopron megyében 28, Fejérben 18, Veszprémben 10, míg Pest megyében (Budapestet leszámítva) 122 esetben fertőzött meg valakit a koronavírus. Az első fertőzéseket március 4-én jelentették be, a fővárosból: két hazánkban tanuló iráni diák kellett akkor kórházba szállítani.