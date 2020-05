A kormányzati tájékoztató oldal május 25-i adatai szerint egy nap alatt hét új fertőzöttet találtak Komárom-Esztergom megyében.

Komárom-Esztergom megyében május 25-re 243-ra nőtt a vírusfertőzöttek száma. Ez hét regisztrált esettel több, mint egy nappal korábban. A koronavirus.hov.hu tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron megyében nem, míg Veszprémben 64-re, Fejérben 368-ra nőtt az esetek száma. A két utóbbi megyében eggyel-eggyel nőtt a fertőzöttek száma. Százezer lakosra vetítve a Dunántúlon Fejérhez közelítünk, ott 88,1 az esetszám, Zalában pedig 91,76. Utóbbi megyében az összes esetszám mindössze kettővel több, mint Komárom-Esztergomban, vagyis 245.

Országos szinten 3756-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg. Ezzel 491-re emelkedett az elhunytak száma, 1711-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1554 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42, az elhunytak 60, a gyógyultak 49 százaléka budapesti.

A kormányzati tájékoztató oldalon emlékeztetnek rá: a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a célunk, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsuk az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend. Minderről bővebben korábbi cikkünkben olvashat.