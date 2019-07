Kutacs Evelin remek élményekkel és nyereménnyel zárta első Tündérszépek versenyünket. Most arra biztat másokat is, hogy jelentkezzenek a szépségversenyre.

Első Tündérszépek versenyünkön indult Kutacs Evelin, akinek fotóival azóta is rendszeresen találkozunk. A szőke szépségnek már fiatalon nagy vágya volt, hogy a modellvilágot közelebbről megismerje, kameránk előtt pedig már profin, legjobb formáját mutatva pózolt. Evelin azt üzeni azoknak a lányoknak, akiknek hasonló álmaik vannak (szépségverseny, fotózás), hogy legyen bátorságuk magukat kipróbálni.

– Tudom, hogy nem minden lánynak vannak ilyen álmai, de akiknek igen, sajnos sokan veszni hagyják, mert nem merik kipróbálni magukat. Csak biztatni tudom őket, hiszen veszíteni tényleg nincs mit, sőt inkább nyerhetnek velük új barátságokat, élményeket szerezhetnek, jobb lesz a kommunikációs készségük, és a legfontosabb szerintem, hogy önbizalmat szereznek – vallja.

Elindult a Tündérszépek új sorozata, értékes nyereményekkel, felkészítő táborral, januárban pedig az is kiderül, Komárom-Esztergom megye adhatja-e az ország következő Tündérszépét. Mutassuk meg, hogy nálunk élnek a legszebb lányok! Jelentkezz vagy buzdítsd a nevezésre tündérszép barátnődet! Komárom-Esztergom megyében az itt élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek jelentkezhetnek. A legszebbek értékes nyereményekkel gazdagodnak!

– Az egészbe úgy vágtam bele, hogy felkerestem egy megbízható, számomra ismertebb fotóst, hogy készítsen rólam fotósorozatot. Ekkor már 19 éves voltam. Nagyon izgultam, egyáltalán nem voltam magabiztos, ami kihatott az eredményre is, viszont meg voltam lepődve, hogy olyan fotókat is készítettek rólam, ami nekem is tetszett. Ezután elkezdtem dolgozni a környékbeli fotósokkal, sminkesekkel, fodrászokkal. Mivel több szakemberrel volt szerencsém dolgozni, több témában, sokkal magabiztosabb lettem és egyre több tapasztalattal gazdagodtam – idézte fel Evelin, szavai pedig bátorságot adhatnak másoknak is: még ha eleinte kicsit bizonytalanok vagyunk, érdemes belevágni abba, ami érdekel minket, kipróbálni magunkat.

– Felkészítő táborban még nem voltam, de a most következő Tündérszépekben, ha továbbjutok, lesz rá lehetőségem. A mostani Tündérszépekre azért jelentkeztem, mert nagyon pozitív élményekkel zártam az előző versenyt. Megismerhettem új embereket, nagyon jó hangulatban teltek a versennyel kapcsolatos események, remek nyereményben részesültem – részletezte Evelin, aki annak idején nem is gondolta, hogy mennyi mindenre kell figyelni egy fotózás során, de aztán belejött.

– Mielőtt eljön a fotózás napja, alaposan körbejárom az adott témát és átgondolom a pózokat. Számomra mindig a téma és a ruha adja a testtartást és a mimikát. Biztos furcsán hangzik, de eleinte a tükör előtt gyakoroltam, és ez a fotókat visszanézve be is vált – részletezte a fiatal szépség, aki néha maga készíti a haját és a sminkjét, leginkább akkor, ha nincs konkrét elvárás ezeket illetően. Hozzátette: szerencsére nagyon jó sminkesek, fodrászok és fotósok vannak a környékünkön, így nem kell messzire menni egy jó fotózásért!

– Volt már rá példa, hogy a barátnőmnek is én készítettem a sminkjét, mert ez a terület sem áll tőlem távol. Szerencsére sok jó sminkessel dolgoztam már együtt és sok hasznos tippet kaptam tőlük. Szerintem mindig a természetesség a legszebb, én erre fókuszálok, de témafüggő, mert egy fotózásnál van, hogy nem elég a természetes smink – árulta el Evelin, aki néhány tippet is adott a leendő Tündérszépeknek, hogy hogyan sminkeljék magukat, ha bejutnak a fotózásra:

Az smink felvitelére mindig ecseteket, szivacsokat használok, mert így elkerülöm a sok zsír és szennyeződés felvitelét. Minden használat után tisztítom őket, hogy elkerüljem a fertőzéseket, gyulladásokat.

Púdert érdemes használni, mert egy matt fedőréteget képez az arcon, ami fotózáskor elengedhetetlen.

Az ajkak hidratáltsága nagyon fontos sminkelés előtt, hiszen a száraz, cserepes ajkon nem mutat jól semmilyen rúzs

Én első lépésként egy ajakápolóval kezdek, aztán jöhet a sminkelés majd a szájceruza (optikailag nagyít, hangsúlyoz), végül a rúzs. Fontos, hogy ugyanolyan színű legyen a szájceruza és a rúzs is.

– Szépségversenyekre az idén kezdtem el nevezni, így ezen a területen nincs sok tapasztalatom még. Számomra nagyon új, nagyon más, mint egy fotózás, viszont hatalmas élményt ad. Az a célom a versenyzéssel, hogy minél eredményesebb lehessek és örülnék, ha kapnék egy komolyabb felkérést – mosolyodott el Evelin.