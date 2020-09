Természeti értékeket mutatnak be az új Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpontban

A vendégek köszöntése után Teller Péter polgármester járult a mikrofonhoz, majd felidézte az épület történetét, ami nemcsak postakocsi állomás volt, hanem a Gerenday-család kőfaragóműhelyeként is szolgált, a XX. században pedig lakásokat alakítottak ki benne. 1999-ben megvette az önkormányzat és a lebontástól kezdve több ötlet is született a hasznosítására.

Újabb mérföldkőnek számított, hogy a TOP keretében 240 millió forintnyi támogatást nyertek a látogatóközpontra, majd forrásráemeléssel további 35 millió forintot kaptak a fejlesztésre. Végül beszélt az ökoturizmus fontosságáról majd megköszönte azoknak a segítségét, akik részt vettek a projektben.

Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője szerint a szemléletformálás egyik fontos elemeinek számítanak a látogatóközpontok, melyek a múlt és a természet értékeire hívják fel a figyelmet. Beszélt a TOP hamarosan véget érő és a kistelepülések szempontjából rendkívül sikeres időszakáról és reméli, hogy az új költségvetési ciklusban is eredményesen szerepelnek majd az önkormányzatok, illetve a vállalatok.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke ismertette, hogy a TOP-ban törekedtek arra, hogy minden település az általa kívánt fejlesztést valósíthassa meg, Lábatlanon pedig a legfontosabb projektek között szerepelt a turizmust elősegítő látogatóközpont. A város eredményes időszakon van túl, hiszen az elmúlt években mintegy 343 millió forintnyi pályázati összeghez juthatott hozzá. Néhány gondolat erejéig kitért a megye turizmusfejlesztési koncepciójára is, melyben a hálózatba kapcsolt látogatóközpontok is fontos szereppel bírnak.

Az ünnepségen polgármesteri elismeréseket, illetve a „Köz Szolgálatárért” emlékérmeket adták át, majd az épület megáldása után dr. Völner Pál, Popovics György és Teller Péter átvágta a szalagot. A meghívott vendégek ezután megtekintették a látogatóközpontot.

Értékeket mutatnak be

A felújítás előtt az említett épület rendkívül rossz állapotban volt, a kivitelezést végző cég kívülről és belülről gyakorlatilag újjávarázsolta az ingatlant. A projekt eredményeként létrejött Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpontban Lábatlan és környékének természeti értékeit mutatják be. Helyet kapott az épületben egy recepció, egy nagyméretű előadóterem és öt olyan helyiség, ahol megannyi érdekességgel várják a látogatókat. Megtudhatjuk többek között azt, hogy mi az az ökológiai lábnyom, hogyan lehet kiszámolni az értékét is. Természetesen a Duna is szerepet kap a kiállításon, illetve a XXI. század egyik legfontosabb jelensége, a klímaváltozás témaköre is fókuszba kerül az épületben.