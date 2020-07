Tatabányán van kiút a hajléktalanságból, de pokoli nehéz

Minden ember életében vannak hullámvölgyek. Van, amikor a probléma – ha nehezen is, de – megoldható – erre a gondolkodásra próbálják rávezetni Tatabánya szociális munkatársai az otthontalanná vált embereket.

Talán sokan nem is tudják hányan élnek az utcán és milyen körülmények között. A rohanó világunkban rengetegen tudomást sem vesznek a bajba jutott embereken, csak elmennek mellettük, mintha ez természetes volna, de nem, nem az. Az utcán élő embereket többnyire elítélik, azt gondolják, –sokszor persze tévesen – hogy őket az alkohol, a kicsapongó életvitel, a szerencsejáték és a tudatmódosító szerek sodorták ebbe a nehéz helyzetbe. Valójában nem csak ezek kellenek hozzá, elég egy rossz döntés, egy elvesztett munkahely ezzel párhuzamosan egy felfokozott lelki vagy reményvesztett állapot és máris meglehet a baj, amibe persze bárki kerülhet.

Vannak azonban olyan személyek, akik igazi sikersztorit tudhatnak maguk mögött, de korai lenne ennyire előreszaladni. A Kemma.hu-nak Balatoni Ágnes, a tatabányai Utcai Szociális Segítők Egyesületének elnöke mesélt első körben a nehéz sorsúak mindennapjairól, valamint az intézmény felépítéséről.

Balatoni Ágnes kiemelte, hogy az intézményük működteti az Alacsony Küszöbű Ellátások Integrált Intézményét, amely azért kapta ezt a nevet, mert nem támasztanak elvárásokat a bekerüléshez, ami azt jelenti, hogy szolgáltatásaikat illuminált állapotban, tüdőszűrés nélkül is igénybe veheti bárki. Az intézmény egyébként három tevékenységből áll. Az irodán kívül van egy projektirodájuk is, ahol a pályázatok megvalósítása, koordinálása folyik. Jelenleg 5 pályázat van folyamatban, ebből kettő uniós.

A helyszín Tatabánya, azon belül Alsógalla, itt található nappali melegedő és az éjszakai menedékhely, utóbbi csak november elsejétől várja a nehéz sorsúakat április harmincegyedikéig bezárólag. Ebben az úgynevezett „konténerben”, ahogyan Tatabánya lakossága is nevezi, 13 lakókonténer található és 23 embernek ad éjszakára menedéket télen.

Itt található az intézmény nappali melegedője is, ami ugye kissé faramuci, hiszen télen melegednek, nyáron inkább „hűlnek”, ez a konténer 25 férőhelyes, de naponta mégis 35-40 otthontalan veszi igénybe. Az olyan mindennapi folyamatok elvégzésére van itt lehetőség, mint a mosás, tisztálkodás, étkezés, munkaügyi tanácsadás, utóbbinál még a dolgozók Önéletrajzot is írnak számukra. Egy úgynevezett „hajléktalan információs pont” kialakítása után lehetőségük adódott arra is, hogy számítógéphez, illetve internethez is hozzáférjenek, mindemellett biztosított számukra a telefonálás is, persze díjmentesen – fűzte hozzá Balatoni Ágnes.

Tematikus programok Mindenki szereti az ünnepeket, így tehát természetes az integrált intézmény dolgozói számára, hogy egy-egy ünnep eljövetelével lázasan készülnek ők is a hajléktalanokkal együtt, közösen. Így volt ez például március 15-én is, amikor kokárdákat gyártottak. Ezekből a kézműves foglalkozásokból egyaránt mindenki kiveszi a részét, így méltó módon megemlékezhetnek ők is az adott eseményről. Nincs ez másképpen akkor sem, ha a sütés-főzés kerül terítékre, merthogy gyakran szerveznek ilyen programot is azok számára, akik igénybe veszik az ellátóhelyet.

A konténerektől kicsit továbbhaladva, megtudtuk azt is, hogy a három terület „második részét” az utcai szociális munka teszi ki, amit három autóval végeznek a kollégák. Összesen 22 fő dolgozik az említett 3 területen. Az utcai dolgozók autóval járják be a városokat (Tata, Tatabánya, Oroszlány, Komárom) a körjárat során azokat a személyeket látják el, akik életvitelszerűen élnek az utcán. A dolgozók folyamatos felderítéseket végeznek, hogy hol „találnak” hajléktalanná vált embereket még. Amikor új emberekkel találkoznak, akkor tájékoztatják őket az elérhető lehetőségekről, például, hogy milyen intézmények vannak az adott városban, hogyan tudnak oda bekerülni végül, de nem utolsó sorban, hogy hogyan találhatnak kiutat az útvesztőből.

A szociális munkások számára nagyon fontos, hogy kitudják alakítani a bizalmi kapcsolatot a hajléktalanokkal, hiszen ezen sok múlhat. Ha ezt a bizalmat sikerül megnyernie a kollégáknak, akkor a későbbiekben elfogadják a tanácsaikat, véleményüket, ami majd sokat nyomhat a lanton és a nehéz sorsúak jövőjén, bár ezzel ők még akkor nincsenek tisztában. Számtalanszor előfordul az, hogy a hatóságnak gondolják a munkatársakat, így sokszor nehéz kiépíteni a kapcsolatot velük, így nem akarják elfogadni a segítséget sem. Emellett az utcai szociális munkatársak krízisellátást is biztosítanak, ami annyit takar, hogyha bármilyen elsősegély jellegű szolgáltatásra van szüksége a személyeknek, vagy élelmiszerre, akkor eltudják őket látni ott a helyszínen – részletezte az elnök.

Egyik fő feladatuk a folyamatos ételosztás, de persze meghatározott idő szerint, így a rászorulók mindig tudják mikor hova menjenek. Hétköznaponként Tatabányán, Oroszlányban, Komáromban, illetve Tatán, településenként több helyszínen osztják az ételt, amelyeket már jól ismernek az otthontalanná vált emberek. A kiosztott elemózsiát támogatóktól kapják, ebben az egyik helyi bevásárlóközpont nyújt segítséget még két úgyszintén helyi pékséggel, illetve egy tatai gyorsétteremmel együttesen. A „teajáratokon”, ha valamilyen probléma adódna, akkor ott azt azonnal tudják orvosolni – ezalatt a gyógyszerellátást, valamint az ügyintézést kell érteni.

Az intézmény harmadik része az iroda, ahol minden csütörtökön igénybe vehetik ügyfélfogadást Tatabányán, a Gál István Lakótelepen. Itt minden olyan fontos iratot megcsinálnak számukra, amire szükségük lehet akár egy kórházi ellátás során, vagy a munkakereséskor. Ilyen például a születési anyakönyvi kivonat, igazolványkérelem, vagy akár a szociális segély igénylése.

A hajléktalanságból visszakerülni a hétköznapi életbe nem olyan egyszerű, mint az gondolnánk, azonban az intézmény lehetőséget biztosít integrációs programokon való részvételre is, amire a pályázati anyagot Balatoni Ágnes írja. Jelenleg húsz ember lakik a projekt által támogatott lakhatásban. Nemrégiben ez a szám harminc volt, de ebből tízen már saját lábukra álltak. A további húsz ember támogatása még egy hónapig zajlik, utána nekik is a saját lábukra kellene állniuk.

– Összességében nagyon sikeresnek mondható ez a projekt, de 7-8 főnél így is gyanakszunk arra, hogy ismét visszakerülnek az utcára – tette hozzá az elnök.

Az elvesztett jövő Van úgy, hogy hiába a segítség, hiába a sok erőfeszítés, a szervezet feladja a küzdelmet. Tatabányán és környékén mintegy 15-20 százalékkal csökken évről-évre a hajléktalanok száma. A városban jelenleg 195 hajléktalan életformát élő emberrel vannak kapcsolatban. Négy évvel ezelőtt ez a szám 279 volt. Elsőre azt gondolnánk, hogy ennyi sikersztorit tudhatnak a szociális szférában dolgozók maguk mögött és mennyi lelkes, élni akaró, többre vágyó ember él az utcán, akik aztán a jobb útra tértek, de sajnos nem így van, legtöbbjük meghal. Az elmúlt három év során 100 embert vesztettek el. A szabad ég alatt töltött mindennapok, az alkohol, a folyamatos alkalmazkodás a téli nagy hideghez, a nyári nagy meleghez felemészti őket teljesen.

Az intézmény, ahol segítséget kérhet bárki a következő telefonszámon érhető el: 34/511-028.