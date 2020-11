Tatabányaiak figyelem: itt lesz kötelező a maszk használata a városban

Szücsné Posztovics Ilona közleményben, a város honlapján tájékoztatta a tatabányaiakat, hogy mely közterületeken kötelező a maszk használata.

A szerda éjféltől érvénybe lépett kormányrendelet értelmében a 10 ezer főnél nagyobb települések esetében a polgármesterek saját hatáskörükben dönthetnek arról, hogy hol teszik kötelezővé a maszk használatát. Ennek értelmében Szücsné Posztovics Ilona is ismertette azokat a helyeket, közterületeket Tatabányán, ahol kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata. A szbályok november 12-től lépnek érvénybe.

A közleményből kiderül, hogy Tatabányán a tömegközlekedés kijelölt megállóhelyein, valamint a várakozás során igénybe vett közterületen szintén kötelező a maszk használata. Ezen kívül kötelező maszkot hordani a tatabányai piacokon: a Kond Vezér utcai piacon és a Konzum piacon; valamint a termelői piacokon és termelői átadópontokon.

A közterület felügyelet továbbra is az eddig megszokott módon és szabályok szerint dolgozik. A KRESZ betartását ellenőrzik és büntetik a szabálytalanságot. Parkolni csak az arra kijelölt parkolóhelyeken lehet, a KRESZ szabályai szerint. A veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló kormányrendelet szerint díjtalan a parkolás a közterületeken, így Tatabányán sem kell fizetni a várakozásért.

A közleményben arra is kitérnek, hogy a kutyafuttatók nyitva tartását is szabályozhatják a polgármesterek. Szücsné Posztovics Ilona arról tájékoztatott, hogy a tatabányai kutyafuttatók nyitva maradhatnak, de arra kérnek minden kutyatartót, hogy használjanak maszkot és tartsák be a kellő távolságot.

Mint írják, a rendelet előírásainak be nem tartása figyelmeztetéssel, illetve 5 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 200 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal szankcionálható.