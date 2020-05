Tata polgármestere szerint nagy lehetőség a tóparti szálloda, de nem mindenáron

Michl József polgármester szerint hatalmas turisztikai lehetőség az Avalon esetleges tatai szállodaépítése, azonban nem mindenáron, és más tatai helyeket is javasolt a cégnek.

A beruházó Avalon Center Kft. tájékoztatása szerint a tó továbbra is az eredeti nyomvonalon körbesétálható maradna, sőt, annak ellenére, hogy a parti sétány önkormányzati terület, a beruházó finanszírozásában megszépülne egészen a tóig a leendő szállodaberuházás környezetében: az istálló épületének felújítása és rekonstrukciója során az elsődleges szempont az épület eredeti szépségének megőrzése és visszaadása lenne.

Játszótér és szabadstrand felújítását is vállalná az Avlon

Az étteremfunkciót kapó egykori istálló ezáltal a tatai közönség és külsős, nem csak hotelvendégek számára is látogatható lenne, akárcsak a szálloda külső és belső wellnessrészlege is. A beruházáshoz kapcsolódóan az Avalon Center vállalja a Kastély tér melletti játszótér teljes megújítását, kibővítését modern és biztonságos játékelemek elhelyezésével, valamint az istálló melletti szabadstrand felújítását, modernizálását és az egykor népszerű Öreg-tó körüli erdei tornapálya megújítását is.

Hatalmas turisztikai lehetőség, de nem mindenáron

Kiemelték, hogy az épületet tervező elismert Csikós Mihály építész-tervező maximálisan figyelembe vette, hogy a területen hogyan helyezkedik el a növényzet, így az épület száz százalékban olyan helyre épülne, ahol emiatt egyetlen fát sem kellene kivágni. A szálloda lehetséges megközelíthetőségével kapcsolatban Tóth Róbert, az Avalon Center Kft. ügyvezetője leszögezte, hogy a város vezetésével és az önkormányzattal egyeztetve, a Nemzeti Park szakembereinek bevonásával a legmegfelelőbb megoldást keresik. Hozzátette, hogy a hotelhez kapcsolódó gépjárműforgalom mélygarázsban kapna helyet, nem terhelve ezzel a felszíni környezetet. Michl József, Tata polgármestere szerint hatalmas turisztikai lehetőség lenne az új, ötcsillagos szálloda építése. Azonban nem mindenáron!

– Tata város hagyományai alapján nyitott az idegenforgalmi beruházásokra, teljesen természetes, hogy minden ilyen nagy beruházás és az ezzel járó változás érdeklődést vált ki a tataiakból és a Tatát szeretőkből. Ez a tervezés közös örömünk lehet! Az Avalon Center Kft. kérésére kiemelt fejlesztési helyszínként kezeljük az Öreg-tó partján lévő, az esetleges beruházást érintő területet. Emellett felkértem a céget, hogy a fejlesztés megvalósítására más tatai helyszíneket, elsősorban a Fényes forrásvidék melletti területeket, is vizsgáljon meg – mondta a polgármester, aki felszólította a céget, hogy a szükséges szabályozási terv módosításának előkészítése érdekében saját költségükre az önkormányzat által meghatározott szakértővel készíttessen telepítési tanulmányt és beépítési tervet.

Fontos vizsgálni a környezeti hatásokat

Ennek többek között tartalmaznia kell a környezeti hatásvizsgálatot, tájvédelmi szakértői vizsgálatot, és örökségvédelmi hatástanulmányt. – Különösen hangsúlyosan kell vizsgálni a tervezett szállodai komplexum környezeti hatásai között az Öreg-tavon zajló madárvonulásra gyakorolt hatásokat – emelte ki a polgármester.

– Azt kell egy mélyreható vizsgálatnak megállapítania, hogy a működtetéshez milyen közműfejlesztésre lesz szüksége, milyen módon érinti a természeti és az épített, elsősorban a műemléki környezetet ez az új szálloda. Természetesen meg kell vizsgálni a városi közlekedésre gyakorolt hatását az illetékes közlekedési hatóság bevonásával, és a tájba illeszkedését is komolyan vizsgálni kell. Erről született egy határozat, amelyet megkapott a beruházó és az a cég is, amelyik egyébként éppen most készíti a Tata város egészére vonatkozó szabályozási terv felülvizsgálatát. A beérkező szakértői tanulmányok, vélemények figyelembevételével lehet a jelenleg érvényes építési szabályozás módosításáról döntést hozni. Most ezeknek a vizsgálatoknak van az ideje, a korrekt döntést mindig komoly vizsgálatok előzik meg városunkban, most sincs ez másképpen – szögezte le a polgármester, aki hozzátette, az ügyben lakossági fórumot is tartanak.