Megyeszerte megteltek a temetők, mindenszentek és halottak napja alkalmából az emberek virágkoszorúkat helyeztek el szeretteik sírjánál. A járványhelyzet miatt viszont sokan maszkban látogattak ki a temetőkbe.

Csendben sétáltak a gyászolók szeretteik sírjához a temetőkben. Legtöbbjüknek egy-egy virágcsokor, gyertya lapult a csomagjában, de volt aki koszorút vitt a sírhoz. Még a járvány sem tarthatta távol az embereket. Ahogy férje sírjához kilátogató Ica néni mondta: a hallottaim iránt érzet szeretet erősebb, mint a vírus elleni félelmem.

Ma van halottak napja

Bár sokan már október utolsó napján, és november elsején kilátogatnak a temetőkbe szeretteik sírjához, igazából csak 2-án van halottak napja. Ugyanis a katolikus egyházban a mindenszentek utáni nap a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja, vagyis a halottak napja. Általános szokás szerint az előtte való nap délutánján, a „halottak estéjén” rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, koszorúkkal feldíszítik, és az este közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják, „hogy az örök világosság fényeskedjék” az elhunytak lelkének.

– Nem csak ma kell az elhunytakra gondolni. Én az évben többször is kijövök a férjem sírjához. Megtisztítom, friss virágot ültetek a cserépbe és gyertyát gyújtok. Közben elmesélem neki, hogy mi történt az elmúlt hetekben. Így ő is tudja, hogy a legkisebb unokánk is már elkezdett járni, pedig már nem érte meg a születését. Úgy érzem ezzel ő is közöttünk van, még ha csak a szívünkben és az emlékeinkben – mondta Ica néni, aki elmondta, hogy a gyerekeik a családjaikkal már nem itt élnek. Velük karácsonykor szokott kimenni a temetőbe, amikor az ünnepekre hazajönnek látogatóba.

Károly bácsi egy gyönyörű margarétacsokorral a kezében sétált egyedül csendesen, a felesége sírjához ment. Elmondta, hogy az elmúlt időben olyan sok lett az új sír, hogy kicsit eltévedt, de végül megtalálta a keresett fejfát.

– Tavaly még együtt jöttünk ki a temetőbe a bátyám sírjához. Mindig a feleségem vette meg a virágot és a gyertyát, mindig tudta, hogy hol a legszebbek a krizantémok. Az ő kedvenc virága a fehér margaréta, négy virágboltot is végigjártam mire megtaláltam a legszebbet – mondta elcsukló hangon Károly bácsi, aki bátyja sírjánál járt először. – Az én drága Erzsikémhez akartam később jönni, mert lelkileg mindig megvisel a sírja látványa. Otthon is sokat beszélek még hozzá, ha hallja biztos azt gondolja, hogy „a Papa megbolondult”. De nehéz elengedni – árulta el a nyugdíjas férfi.

– Több mint 300 kilométerre lakom a szülővárosomtól, ahol a szüleim és a testvérem sírja van. A gyerekek után költöztem Tatára. Én szeptemberben szoktam elutazni haza a temetőbe, amikor még szép idő van. Hallottak napján pedig otthon egy-egy szál gyertyát gyújtok az emlékükre – mondta Mária.