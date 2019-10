Sertéspestis: négy Komárom-Esztergom megyei települést is fertőzötté nyilvánítottak

Mind a házi sertések gazdáinak, mind a vadászoknak szigorú utasításokat kell betartani a kormányhivatal döntésének értelmében. A vírust eddig csak vaddisznókban mutatták ki, és emberre egyáltalán nem veszélyes.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Dömös, Kesztölc, Piliscsév és Pilismarót teljes területét a vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestissel fertőzött területnek nyilvánította októberi határozatában. Az utasítás nyomán szigorú előírások vonatkoznak a sertéstartókra és a vadászokra is.

A kormányhivatal október 9-én kelt határozatát azzal indokolta, hogy a korábban a vírussal nem érintett, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapest-Budakeszi Erdészetének Nagyvaddisznósi vadaskert területén is felbukkant a betegség. Emiatt az országos főállatorvos utasításának megfelelően indokolt fertőzött területté nyilvánítani a négy települést.

A határozat értelmében az Esztergomi Járási Hivatalnak valamennyi sertéstartó telepre megfigyelési zárlatot kell elrendelni. A telepeket és az állatokat korcsoportok szerint nyilvántartásba kell venni. Emellett a házi sertéseket úgy kell tartani, hogy azok vaddisznóval semmiképpen ne érintkezzenek.

Fontos biztonsági előírás, hogy a sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő kéz és lábfertőtlenítő eszközt kell elhelyezni és azt folyamatosan kell működtetni. A sertéstelepek személyforgalmát a lehető legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a sertéstelepekre be- vagy onnan kilép, köteles betartani az afrikai sertéspestisvírus elhurcolásának megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket. A vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és a hatósági állatorvos által előírt

fertőtlenítés után mehetnek sertéstartó gazdaságba.

A határozat rendelkezik arról is, mi a teendő, ha egy házi sertés elhullik vagy megbetegszik. Ez esetben azonnal értesíteni kell a hatósági állatorvost, aki mintát vesz az elhullott állatból. A megbetegedés veszélye miatt azt is be kell jelenteni, ha valaki saját célra vágja le a sertést. A bejelentés után a járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt húsvizsgálat, illetve virológia vizsgálat céljából történő mintaküldés előírásáról.

Az utasítások sora kitér arra, milyen módon, mikor hagyhatja el a fertőzött területet egy sertés, illetve a fertőzött területre egyáltalán behozható-e a haszonállat máshonnan. Mindkét eset jelentősen korlátozott, és a járási hivatal engedélyéhez kötött.

Ha valaki a kijelölt fertőzött területen kilőtt vagy elhullott vaddisznót talál, annak kötelessége bejelenteni a járási hivatalnak, aki intézkedik a mintavételről és a minta vizsgáló laboratóriumba küldéséről. Az eredmény megérkezéséig a kilőtt/elhullott vaddisznót elkülönítve kell tárolni.

A határozat kitér arra is, mi a vadásztársaságok feladata és kötelessége a fertőzött terület vaddisznó-állományával kapcsolatban. Ennek értelmében jelenleg tilos a fertőzött területen lévő, valamennyi vadászható állatfajra vonatkozóan a társas-vadászat, illetve a vaddisznók esetében egyéni vadászat. A vaddisznóktól eltérő állatfajok esetében egyéni vadászatot csak járványvédelmi képzésen részt vett és ott eredményes vizsgát tett (Járványvédelmi Vadászképzést végzett) vadász folytathat.

A sertéspestis 2018 áprilisban ütötte fel a fejét Kelet-Magyarországon, a román-magyar határ mentén. Azóta kétezer vaddisznó kapta el a betegséget országszerte, amely egyébként kizárólag a sertésekre veszélyes, emberre azonban nem. Komárom-Esztergom megyéhez közel, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budapest-Budakeszi Erdészetének Nagyvaddisznósi elkerített vadaskert területén találtak több száz elhullott vaddisznót. Öt állat esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága kimutatta az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát szeptember végén.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a vírust a kirándulók is továbbterjeszthetik, így lehetőség szerint egyelőre ne látogassák az érintett területet. Általánosságban is fontos, hogy a látogatók ne hagyjanak élelmiszer-hulladékot az erdőkben, valamint a cipőket, bakancsokat alapos tisztítsák, lehetőség szerint mossák le a kirándulást követően.

A teljes határozat itt olvasható.