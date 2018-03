Formabontó ruhaosztást és retrovéradást szerveznek Komáromban

Nemes célok: retrovéradást és ruhagyűjtés, adományosztást szerveznek, az oktatásra támaszkodva népszerűsítik a vöröskeresztes értékeket a városban.

Oláh Gábor vöröskeresztes koordinátor decemberi kinevezése óta lendületesen dolgozik a Magyar Vöröskereszt komáromi területének felpezsdítésén. Csatasorba állította minden lehetséges segítőtársát, az önkénteseket, hogy új értelmet adva a helyi közösségnek megharcoljanak nemes céljaik megvalósításáért.

Áldásos küzdelmeik gyakorta nehéz helyzetben lévők örömére hasznosulnak, hiszen köztudomású, egy adománygyűjtő akció, vagy akár egy véradó alkalom megszervezése is igen nagy kihívás, ők mégis vállalják a szervezést, mások érdekében. Legutóbb két véradást is szerveztek. Az egyiket nőnapon. Az influenzajárvány miatt a tervezett keretszám minimálisan elmaradt az elvárhatótól. A női véradóknak – a jeles nap okán – ezúttal virággal kedveskedtek, pogácsával is készültek.

A korábbihoz képest most több településen jelen vannak, miután a kisbéri terület északi részét is átvette a komáromi régió.

– Megsínylette a komáromi terület azt, hogy egy éve gazdátlan volt. Nagy kihívás az újrakezdés, de a munkatársak, az önkéntes csapat, valamint a városvezetés részéről visszajelzett segítőkész hozzáállás átlendített a kezdeti nehézségeken – mondta.

Az elsősegélynyújtás vizsgáit is ők bonyolítják le: területükön havonta már kétszer vizsgáztatnak.

– A tagság partnerségre törekszik a környékbeli, tevékeny civil szervezetekkel és az oktatási intézményekkel is. Bázisóvodák, bázisiskolák létrehozásán dolgozunk. Ez nagy előny az oktatási intézményeknek is, hiszen profi felkészítést kapnak versenyekre, miközben megismerik a vöröskeresztes alapértékeket. Vallom, már gyermekkorban, fiatalon találkozniuk kell ezekkel az értékekkel. A közösség és az összefogás erejében hiszek. Azt remélem, hogy sok segítőkész emberrel több bajbajutott embertársunkon, több nehéz helyzetben lévő családon segíthetünk. A vérellátó szolgálattal is együttműködünk, és azt is tapasztalom, hogy a komáromi városvezetés is támogatja lépéseinket. Azon fáradozom magam is, hogy bázislétszámunk növekedjen, mert számos országos hatókörű esemény lebonyolítása előtt állunk, a jövőben ugyanis tömegeket igyekszünk megszólítani – magyarázta a koordinátor.