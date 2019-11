Ravaszdi tűnt fel Tatán, a belváros több pontján

A szakembertől megtudtuk, hogy a rókák a könnyű élelemszerzés, és meglepő módon a biztonság miatt jönnek be a városba.

Rókát láttak a közelmúltban Tatán, a Kossuth téren. A ravaszdiról készült fotót a közösségi oldalon osztották meg. A hozzászólásokból kiderült, egy vörös bundást a Keszthelyi utca környékén is láttak. Sokan attól tartanak, hogy az állat veszélyes, és megharaphat valakit. Márton András állatmentőtől azonban megtudtuk, nincs ok aggodalomra, nincsenek veszett rókák hazánkban. Ráadásul a róka úgynevezett urbanizálódó fajnak számít, vagyis ma már az emberi települések is az élőhelyének számítanak.

– Sokan tévesen úgy gondolják, hogy csak a veszett rókák merészkednek lakott területre. Ez azonban nem igaz. A rókák nagyon jól alkalmazkodtak a városi élethez, megszokták az embereket. Hazánkban pedig már több mint húsz éve tesznek ki vakcina tartalmú csalétket a rókáknak évente kétszer, a tavaszi és az őszi időszakban. Ennek köszönhetően évek óta nem találtak veszett rókát hazánkban – magyarázta az állatmentő, aki hozzátette, a rókák a könnyű élelemszerzés, és meglepő módon a biztonság miatt jönnek be a városba.

– Nem hiába hívják ravaszdinak. Ugyanis nagyon jól tudják, hogy lakott területen belül nem célpontjai a vadászoknak. Ráadásul itt terülj-terülj asztalka várja őket. Viszont nem csak a kitett hulladékot dézsmálják meg. A rókák alapvető tápláléka a rágcsálók, abból meg a városban van bőven. Pont ezért nagyon hasznosak is tudnak lenni. A városokban nagy probléma a sok patkány, ami a róka kedvenc csemegéje – mondta Márton András.

Az állatvédő szerint a mezőgazdaságban is hasznos tud lenni a vörös bundás, hiszen természetes ellensége a pockoknak. Ezekből naponta akár ötvenet is megfognak. Így nem kellene azokat méreggel irtani. A szakember szerint az állat támadásától sem kell tartani, a róka kistestű ragadozó, tart az emberektől. Csak akkor támad, ha saját, vagy kölykei életét félti. Így azt tanácsolja, ha rókát látunk, kerüljük el. Esetleg tapsolással, kiáltással ijesszük el, és hagyjunk neki elég helyet a menekülésre.