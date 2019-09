Nem feledték tokodi gyökereiket a községegyesítő nap résztvevői

Hatalmas érdeklődés övezte az önkormányzat és a Tokodi Faluközösségi Egyesület által szervezett Tokodról elszármazottak találkozóját, amelyen a hazalátogatókkal együtt több mint háromszázan vettek részt.

– Felismered, hogy ki van ezen a fényképen? Ő az édesanyám! – mutatott rá az egyik régi felvételre az a szürke öltönyt viselő férfi, aki régen látott barátját vezette körbe a sportcsarnokban szervezett kiállításon. Volt is miről beszélniük, ugyanis hat év elteltével rendezték meg újra a „községegyesítő” napot, amelyre ezúttal százhatvan, már nem a községben élő, de tokodi gyökereit sosem feledő lakos érkezett.

A megsárgult oldalakat bújták

„A régi üveggyári iskola”. Egyszerűen csak így nevezik a vasúton túli településrészen élők azt az oktatási intézményt, melynek régi osztálynaplóit is bemutatták az elszármazottak találkozóján. Sokan forgatták a kezükben az 1900-as évek elejéből származó dokumentumokat, amelyeknek igazi különlegességére is felhívták a figyelmünket. Mint megtudtuk, értékük abban rejlik, hogy a manapság megszokottaktól eltérően korábban azt is feljegyezték bennük, hogy melyik tanuló honnan jött, továbbá azt is, hogy a szülőknek mi a foglalkozása. Kellemes pillanatokat élhettek át azok, akik a megsárgult oldalakat bújták, ugyanis szinte kivétel nélkül megtalálták felmenőik tanulmányi eredményeit is.

A találkozó kezdetén – melynek megrendezésére agrártámogatást is nyert az önkormányzat – Tóth Tivadar polgármester és Wutzelné Kiss Magdolna, a Tokodi Faluközösségi Egyesület elnöke is üdvözölte a hazalátogató vendégeket. Levetítettek egy drónfelvételekből összeállított kisfilmet is, melyet a helyi fiatalok készítettek. Huber Andrásné, az előző két összejövetel szervezője felidézte az elmúlt évtizedeket, majd felvezette azokat a személyeket, akik a művészet nyelvén köszöntötték az elszármazottakat.

Kolbert Sándor, Soós Rezsőné előadását követően Aknai Benedek zongoraprodukciója következett, a fiatal tehetség ezúttal sem okozott csalódást. Szintén műsorral kedveskedett a vendégeknek Szepesi Zsuzsanna költő és a Gardellaca kórus is, majd a pohárköszöntők és a kötetlen beszélgetés után a helyi kultúrcsoportok fellépéseit tekinthették meg az érdeklődők.