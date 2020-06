Mértani pontossággal dobálták a golyókat a pétanque mesterei Szomódon

Idén pünkösd hétfőn negyedik alkalommal rendezték meg a szomódi sportpályán a Pétanque Pünkösd Kupát, amely izgalmas párharcokat hozott.

Mégis mi az a pétanque? Ütött szöget fejembe a kérdés pár évvel ezelőtt, mikor azt kérdezték tőlem a haverok, hogy megyek-e a focipályára pétanque-ozni. Először azt sem tudtam, hogy eszik vagy isszák, de furdalt a kíváncsiság és persze letekertem a pályára megnézni miről is van szó. Ekkor tartották Szomódon az első Szomódi Pétanque Pünkösd Kupát.

Ez pontosan négy évvel ezelőtt történt. Most már tudom, hogy egy nagyon izgalmas és hangulatos sportról van szó, amelynek én is kedvelője lettem. Az azóta már hagyománnyá avanzsálódott kupát most negyedszerre rendezte meg a szomódi Clerc Fabien és felesége. Fabien nem csak a foci és a horgászat, hanem a pétanque-nak is a nagy szerelmese, így nem is csoda, hogy minden évben szívvel lélekkel készül szervezőként a pünkösdi kupákra.

Az időjárás is kedvezett, verőfényes napsütésre ébredhettek a játékosok. A délelőtt folyamán 8 darab két fős csapat gyűlt össze, hogy megharcoljanak a kupáért. Gyorsan megtörtént a sorsolás és a családok, barátok már reptették is a hol nehezebb, hol könnyebb vasgömböket, amelyekkel az volt a cél, hogy minél közelebb dobjanak a pici golyóhoz, az úgynevezett öcsihez. Voltak akik mesterien közelítettek, de akadtak olyan profi célzók is, akik mértani pontossággal bombázták ki az ellenfél golyóját, értékes pontoktól fosztva meg ezzel.

Sok izgalmas párharcot hozott a kupa. Volt olyan találkozó, ahol a két csapat a döntő pontig fej-fej mellett haladt, majd csak centiméter segítségével lehetett eldönteni a győztes kilétét. A csoport meccsek után közös grillezéssel pótolták az elvesztett kalóriákat a versenyzők, hogy újult erővel vághassanak neki a kieséses szakasznak. A döntő különleges párosítást hozott. Az egymásnak feszülő csapatokban a kupa két legfiatalabb játékosa is farkasszemet nézett. Szoros csata után a végül a legfiatalabb pétanque mester emelhette magasba a kupát a szervező Clerc Fabien oldalán.

Az eredményhirdetésen a legjobbak csokit, pezsgőt kaptak, és a dobogósok hatalmas serlegekkel gazdagodtak. A szervezők a negyedik pünkösd kupa végén még egy pétanque pályát megformáló tortával is megvendégelték a játékosokat.