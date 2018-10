Az extrém alacsony vízszint a Duna mellékágaira is hatása van. Az esztergomi Kis-Dunán például már megint száraz lábbal átsétálhatunk.

A rekord alacsony vízállás miatt a Duna esztergomi szakaszán ismét megjelentek a kilométereken keresztül elnyúló zátonyok. A Kis-Dunán azonban még különlegesebb látvány fogadja a járókelőket, ugyanis a Szent Erzsébet híd mellett szakaszon szinte teljesen kiszáradt a folyó.

Idén már másodjára tapasztalhatjuk azt, hogy a mintegy ötven méteres sávban alig csordogál a víz, így akár száraz lábban is átkelhetünk a Dunán. Augusztusban is kiszáradt a Kis-Duna, akkor száraz lábbal át lehetett kelni rajta, és most is hasonló a helyzet.

A Duna vízszintje Esztergomnál reggel -2 centiméter volt, ez délután 4 órára -5 centiméterre csökkent. Mindez nem azt jelenti, hogy nincs víz a mederben. Fontos azonban tudni, hogy a vízállás nem azon a vízmélységgel. A vízmérce nulla pontját ugyanis a valaha mért legalacsonyabb vízszinthez mérik, a mederben sokkal több víz lehet (és van is)

Két hónappal ezelőtt a torkolathoz közel több hajó is megfeneklett. Akkor a szakemberek a meder egyes részeit kikotorták, azonban a Szent Erzsébet híd melletti szakaszon nem távolították el a felgyülemlett hordalékot. Az alacsony vízszint hozadéka viszont, hogy újabb és újabb régészeti leletek kerülnek elő a mederből. Egy gátőr például egy körülbelül 1000 éves, Szent István korabeli pénzérmét talált az Esztergom melletti Helemba-szigeten.

Október 15-én sem volt sokkal rózsásabb a helyzet, ma például egy hajó inkább visszafordult Esztergomnál:

