Leányváron a járványhelyzet idején sem állt meg az élet

A koronavírus-járvány ideje alatt sem állt meg az élet Leányváron, ahol a pandémiás időszak során az idősek ellátása mellett jutott idő arra, hogy számba vegyék a megvalósítandó projekteket is.

Az őszi választások óta több kisebb projektet is megvalósítottak a településen. Például kerítéssel vették körbe az Erzsébet utcai minijátszóteret, a Farkas János Művelődési Ház belső festése és a tájház homlokzatának felújítása is megtörtént, de Fári Csaba polgármester és a képviselő-testület folyamatosan keresi a további fejlesztési lehetőségeket.

A márciusban berobbant járvány új feladatokat rótt a hivatali dolgozókra is. Az első két hét még azzal telt, hogy meg kellett szervezniük a munkavégzést, ugyanis voltak olyan alkalmazottak, akiknek a digitális oktatás miatt otthon kellett lenniük a gyermekeikkel. A home office, vagyis az otthoni munkavégzés bevált, a rendszergazdának köszönhetően mindenki hozzáfért a hivatali számítógépéhez, de egy-egy kolléga mindig bent volt a községházán.

Szintén az önkormányzat érdeme, hogy az idősek számára történő bevásárlást, valamint az ételkihordást is sikerült megszervezni. Voltak adataik a 65 év feletti lakosokról, akiket szórólapokon keresztül is tájékoztattak, sőt az óvodapedagógusok is segítettek felmérni az igényeket. Emellett pedig a maszkvarrásban is részt vettek az óvó nénik és a dajkák is.

A hivatal jól kezelte a járványügyi helyzetet abból a szempontból is, hogy még a kormányzati ajánlások kihirdetése előtt beszereztek kétszáz orvosi maszkot, melyeket többek között az ételt kihordó személyeknek és a védőnőnek ajánlottak fel. Bár a veszélyhelyzet idején Fári Csaba polgármester saját hatáskörben döntött, fontosnak tartotta, hogy kikérje a testület tagjainak véleményét a pályázatok, az óvodai ügyelet, illetve a falut érintő egyéb ügyek kapcsán is. Sőt egyeztetett az óvoda vezetőjével arról is, hogy mikor, hány gyermeknek kell helyet biztosítani.

Erőgépet szereznének be

Az önkormányzat több projektet is tervez, közülük néhányat a Magyar Falu Program keretében kívánnak megvalósítani: például pályáztak multifunkciós erőgép beszerzésére is, és bár most sem rendelkeznek rossz gépparkkal, így a külterületen is komolyabb munkát végezhetnének. Emellett benyújtották pályázatukat közterületi játszótér fejlesztése című programra is. Mivel a jelenlegi sportpályán és az óvodában is jó állapotban lévő eszközök állnak rendelkezésre, ezért azt tervezik, hogy a temetővel szembeni zöld területen alakítanának ki egy új játszóteret. Mint megtudtuk, a tereprendezési munkálatokba bevonnák a helyi vállalkozókat is. Bíznak benne, hogy pozitívan bírálják el a két benyújtott pályázatukat.

Új sportpályát alakítanának ki

A településen jelenleg egy sportpálya található az Erzsébet utca és a Bécsi út kereszteződésénél, ahol bizonyos időközönként szabadtéri rendezvényeket szoktak tartani. Már sokszor bebizonyosodott, hogy egy-egy esemény alkalmával igencsak kicsinek számít a terület. Éppen ezért az önkormányzat tervezi, hogy a jelenlegi helyszíntől néhány száz méterre, a Bécsi úttól elérhető és a Kenyérmezői-patak közelében található telken alakítanának ki egy új sportpályát. Bíznak abban, hogy az M100-as út megépítésével csökken a településen áthaladó forgalom, a kamionok pedig a sztrádát választják a falu helyett. Így a kisgyermekes családok biztonságosabban kelhetnének át a 10-es úton és közelíthetnék meg a sportparkot.