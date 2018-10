Láthatatlan különlegességről, az autizmusról volt szó egy tatabányai rendezvényen, amelyet az autista gyerekeket nevelő tatabányai Támogató Szülőklub és a Család és Gyermekjóléti Központ szervezett a Jókai Mór Általános Iskolában. A vizsgálatok alapján ma már minden 68. gyermek autista, ezért fontos, hogy a többségi társadalom figyelembe vegye őket. Az előadóval, Őszi Tamásné gyógypedagógussal, egyetemi oktatóval, az Autizmus Alapítvány Általános Iskolájának igazgatójával beszélgettünk.

– Növekszik az autizmus spektrumzavar diagnózisok száma. A legfontosabb teendőnk ezért az oktatási rendszer átalakítása oly módon, hogy a jó képességű, de az autizmusból fakadóan a többi tanulóétól eltérő szükségletű gyerekek részt tudjanak venni a többségi oktatásban – kezdi a beszélgetést Őszi Tamásné. – A folyamat elején járunk. Ennek egyik oka a szakemberképzés. A gyógypedagógusok már tudnak autizmus szakirányon diplomát szerezni, ám az óvónők, tanítók, tanárok számára nincs ilyen lehetőség.

– Hol tudják ezeket a gyerekeket elhelyezni a szülők?

– Óriási ellentmondás tapasztalható e téren. Jó intellektuális és nyelvi képességekkel a Szakértői Bizottságok többségi iskolákba irányítják őket. Itt a tananyag elsajátítása a fő feladat, és sokszor megfeledkeznek arról, hogy az autista gyerekeknek a diagnózisukból adódóan a mindennapi rutinfeladatokhoz is szükségük van segítségre. Nekik azt is meg kell tanulniuk, miként játszanak a társakkal, hogyan viselkedjenek különböző élethelyzetekben. Ez hiányzik az oktatásukból.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Hol tartanak az iskolák e téren?

– Az elején. Lényeges, hogy a tanárok és a különböző iskolai közösségek értsék, hogy a kortársak közé való beilleszkedés nem a gyermek jó szándékán múlik. Egy autista gyermek magától nem tud ezen változtatni, hiszen eltérő az idegrendszeri fejlődése. Ehhez kellene igazítani az oktatási rendszerünket a többségi óvodákban és iskolákban.

Láthatatlan különlegesség

– Az autizmus spektrumzavar láthatatlan különlegesség. Számtalan megjelenési formája van, melyet a társas kapcsolatok, a kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés és a gondolkodás minőségi sérülése jellemez. Előfordul, hogy ezek a gyerekek akaratosnak, öntörvényűnek látszanak, a külvilág pedig sokszor félreérti viselkedésüket. Az autistáknak ugyanakkor kimagaslóak lehetnek a művészeti és szellemi teljesítményeik és kiváló a memóriájuk – hangoztatta a szakember.

– Van erre példa Magyarországon?

– Akadnak jó gyakorlatok. Megvan hozzá a jogszabályi környezet is, hogy ezek a gyerekek megkapják az állapotuknak megfelelő képzést. Sokszor emlegetik a feltételrendszer hiányát. Valóban: az imént említett szakemberképzésen túl szükségesek lennének megfelelő fejlesztőeszközök, rendszeres támogatás a működtetéshez. A feltételrendszer kiépítése, azaz a szükséges erőforrás biztosítása a fenntartók kötelességei. A jogszabályokban rögzített feladatokat el kell látni, ezeket a gyerekeket megfelelő módon kell kezelni.

– Mi okozza a feszültséget szülők és intézmények között?

– Leginkább az, hogy az egyébként létező, működőképes szabályokat valamelyik szereplő nem veszi figyelembe. Pedig lehetne ezt jól is csinálni.

– Mi lenne a legoptimálisabb megoldás?

– Mindig egyénre szabott és hosszú folyamat, amíg a család a felismerés után eljut a megfelelő ellátásig. Például, ha a Szakértői Bizottság a többségi iskolát, az integrációt javasolja, az nem azt jelenti, hogy semmilyen plusz feltételt nem kell biztosítani a gyerek fejlődéséhez. Az integráció naiv szemlélete, amikor azt gondolják, ugyanazok az elvárások érvényesek rájuk is, mint az átlagos gyerekekre. Ez óriási tévedés! A szakértői véleményekben a gyermek személyes szükségleteinek megfelelő ellátásbiztosítása szerepel: kommunikáció, a társas viselkedés fejlesztése, és bizonyára több engedményt is felsorolnak a követelmények tekintetében, amelyeket a szaktanároknak figyelembe kellene venniük a sokszor az átlagosnál is magasabb IQ-val rendelkező gyermekeknél. A részleges integráció, amikor egy intézményben, de külön csoportban kezdik meg a tanulást a jó képességű autista gyermekek, egy jó megoldás lehetne.

– Meg tudjuk őket tanítani az életben való helytállásra?

– A kutatások alapján megfelelő támogatással jó életminőség érhető el felnőttkorra. Nem lehet azonban elmulasztani a rájuk jellemző különleges információfeldolgozási stílust: az autista gyermekek autista felnőttekké válnak. Ez nem ok arra, hogy valaki ne tudjon részt venni a mindennapi életben. Praktikus dolgokkal javítani lehet a helyzetükön. Az autista emberek számára az egyik legfontosabb tananyag: megtanulni, hogyan működnek a társas kapcsolatok, hogyan befolyásolják a szándékok, attitűdök és érzelmek a mindennapi élethelyzeteket.

– Nagy érdeklődés kísérte a szakmai fórumot. Nyitnak a pedagógusok az autizmus felé?

– Óriási dolog, hogy Tatabányán a szülők kezdeményezésére elindult egy párbeszéd a szakma és az érintettek között. Ez a szoros együttműködés a megoldás egyik kulcsa. Az autizmus széles spektrumán sok jó képességű gyermek van, akik ott ülnek az iskolapadokban és a tipikusan fejlődő gyerekek is sokat profitálhatnak abból, hogy együtt tanulnak különleges társaikkal. Hasznos megtanulni, hogy nem vagyunk egyformák, és azt, hogy miként működhetünk együtt úgy, hogy mindenki jól érezhesse magát. Az együtt nevelésből mindenki profitálhat!