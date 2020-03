Különleges technikák és vibráló színek jellemzik a tatabányai művész képeit

Salamonné Helter Erika több évtizede tagja a Bányász Képzőművész Körnek, és négy éve életre hívta az Aranykezek Csoportot, ahol színterápiás programmal segíti a legifjabbakat abban, hogy kreativitásuk kibontakozzon.

– Mikor kezdett festeni?

– Gyermekeim megmaradt rajzeszközeivel kezdődött a kilencvenes évek végén. Rajzolgattam, festegettem, és az elkészült képek nagy sikert arattak munkatársaim körében. Később 2001-ben akkori munkahelyem is kiállítóként szerepelt a Vértes Expón és a dekoráció része volt néhány alkotásom is. Krajcsirovits Henrik festőművész, a Bányás Képzőművész Kör akkori vezetője miután meglátta képeimet, meghívott a csoportba. Egy évvel később csatlakoztam a csoporthoz, amelynek vezetője akkor már Rochlitz György volt.

– Hogy érezte magát a képzőművész körben?

– Akkor Nyíregyházán tanultam, így ritkán látogattam a foglalkozásokat. Rengeteg segítséget kaptam a tagoktól. Később, 2009-től pedig rendszeresen részt vettem a nyári alkotótáborokban, mellette Budapestre és Tatára is jártam, hogy képezzem magam.

– Nagyon sokféle technikát alkalmaz. Honnan ez a sokszínűség?

– Több amatőr képzőművésszel találkoztam, akiktől különféle technikákat leshettem el. Számos csoporttal, művésszel tartom a kapcsolatot. Naturalista, természetelvű festőnek tartom magam, aki a kifejezés esztétikai eszközeit alkalmazva hozza létre munkáit. Kísérletező vagyok, imádom kipróbálni magam minden technikában. Nagyon szeretem a diópácot, de minden technikát szívesen alkalmazok. A pasztellkrétát, akvarellt, akrilt, olajat, és a liquid akril technikát. Ez utóbbival szinte térhatású képek születnek. A nyári alkotótáboroknak köszönhetően nagyon élvezem a plein air festést, amikor kint, a szabadban ülve eggyé válok a természettel, és ott alkothatok. Az illatok a fények, a hangok is befolyásolják a készülő képet, hiszen belső gondolatokat, érzéseket, élményeket gerjeszt, amely megelevenedik a vásznon.

– Különféle életmódtanácsadással foglalkozó fórumokon is lehet önnel találkozni. Hogyan egyeztethető ez össze a festészettel?

– Öt évvel ezelőtt végeztem el az életmód-tanácsadó, terapeuta szakot. Nagyon felkeltette az érdeklődésemet a rajzelemzés, a színelmélet és színterápia. Kihasználva a szakmai adottságot és képzőművészeti tudást, létrehoztam az Aranykezek Csoportot, amely gyermekeknek és felnőtteknek is segít, hogy közelebb kerüljenek a képzőművészethez.

– Milyen tervei vannak ?

– A csoportból az idén öt gyermeknek is tervezünk önálló kiállítást. Pályázni szeretnék a Cserhát Művész Kör Őszi Tárlatára, valamint A Honvéd Kulturális Egyesület által kiírt lehetőségre is. Csoportos kiállításokra is készülök.