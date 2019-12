Kiemelt szerepe lesz Tatának a haderőfejlesztési programban

Kiemelt szerepe lesz a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban a tatai laktanyának – tudtuk meg dr. Benkő Tibor honvédelmi minisztertől Komáromban tartott előadásán.

A kormány Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot indított, amelynek célja, hogy hazánk erős, a kor követelményeinek megfelelő, kiválóan felkészített, hazájuk iránt elkötelezett katonákkal rendelkezzen. Erről tartott előadást dr. Benkő Tibor a Monostori erődben. Elmondta, kiemelten fontos a megfelelő életpályamodell kialakítása, az illetményrendszer, a lakhatási támogatás, vagy segítségnyújtás egy esetleges egészségkárosodás esetén.

Emellett olyan haditechnikai eszközök beszerzésére is szükség van, amelyek képesek kezelni a 21. század kihívásait. A kutatás, a fejlesztés, az innováció és a hadiipar képességeinek infrastrukturális megteremtése nemcsak hazai, de NATO-elvárás is egyben. A miniszter példaként említette a Kiskunfélegyházán felépített, kézifegyverek gyártását végző üzemet, ahol hamarosan megindul a sorozatgyártás.

Dr. Benkő Tibor a 24 Órának azt nyilatkozta, a honvédelmi és haderőfejlesztési programban Tatának kiemelt helye és szerepe van, hiszen a technikai eszközök jelentős rész ide fog kerülni. Elsősorban harckocsik, önjáró lövegek, páncéltörő eszközök.

– Ehhez infrastrukturális fejlesztésre is szükség van, amely mind a laktanyára, mind a városra és környezetére ki kell, hogy terjedjen. Emellett feltétlenül szükségünk van arra, hogy legyen megfelelő számú katona Tatán – fogalmazott a miniszter.

Ennek elérése érdekében fontosnak tartja a közismereti tárgyak megfelelő oktatását, a hazafias honvédelmi nevelésben való részvételt, amelybe a szakképző centrumot is bevonnák. Úgy vélte, így lehetne megteremteni annak feltételét, hogy minél több fiatal válassza ezt a hivatást. Hozzátette, ha ez sikerül, Tatára honvédelmi szempontból szép jövő vár.

Szeretnék, hogy a fiatalok a tatai dandárnál keressenek elhelyezkedési lehetőséget, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Az önkormányzat segítségére is számít, hiszen azoknak a katonáknak és családjaiknak is lakhatási lehetőséget kell majd biztosítani, akik máshonnan érkeznek.