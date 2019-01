Kétszintes mélygarázs és szolgáltatóház épül Tatabányán

Lezárták Tatabánya központjában a megyeháza parkolóját. Elindult a városközpont egyik legjelentősebb beruházása: megkezdődött a kétszintes mélygarázs, közösségi tér, és a Városkapu Üzletház építése.

Kora reggel kezdték lezárni a gépjármű forgalom elől a Megyeháza parkolóját. A korán kelők még be tudtak állni, de miután sorban elhagyták a területet, legközelebb már csak 2020 nyarán lesz lehetőségük behajtani ide – akkor már a kétszintes mélygarázsba. A parkoló lezárását követően csaknem száz gépjármű befogadására alkalmas ideiglenes parkolót alakítottak ki a régi lapnyomda mögött.

A jelentősen megnövekedett gépkocsiforgalom miatt évek óta problémát okoz a parkolás, s az Árpád tér is már szűknek bizonyult a nagyobb városi események kapcsán. Az új beruházással mindkét probléma megoldódik: a leromlott állapotú, jelenleg 125 parkolóhelyet biztosító töredezett aszfaltburkolatú parkoló helyén 300 gépjármű befogadására alkalmas, kétszintes mélygarázs épül. A létesítmény önkormányzati tulajdonban lesz, s Tatabánya kártyával továbbra is ingyenes parkolási lehetőséget biztosít majd a megyeközpontban élőknek. A mélygarázsban kerékpár tárolókat is építenek, és elektromos autótöltési lehetőség is lesz.

A terület is megszépül és az Árpád térrel együtt igazi városközponti jelleget kap. Itt lesz majd lehetőség nagyobb közösségi programok megtartására, hiszen a sörfesztivál, vagy az Adventi vásár már rég kinőtte az Árpád teret.

Az önkormányzati beruházás, a mélygarázs építése és térrendezés után még az idén megkezdik a Városkapu Üzletház építését is. A Centrum áruház alapterületével megegyező nagyságú, 4 ezer négyzetméteres szolgáltatóházban a város 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a Talentis cégcsoporttal. Az épületben lesz étterem, kávézó, bank és itt kapnak majd helyet a közműszolgáltatók irodái: többek között a T- szol, a vízmű és a gázszolgáltató ügyfélszolgálatai.

A beruházások befejeztével a zöldterület rehabilitációjára is nagy hangsúlyt fektet a város. A Centrum alatt lévő platánfákat is igyekeznek megmenteni, s úgy hozzák egy szintbe a közösségi tereket, hogy olyan érzetet kelt majd, mintha a lombok között sétálnánk.

– A városközpont legtöbb középületét már sikerült újjáépíteni. A megyeháza épülete után zajlik az Árpád Gimnázium, és megkezdődött a József Attila Megyei és Városi Könyvtár felújítása, s ehhez kapcsolódik ennek a közösségi térnek a kialakítása is – hangsúlyozta Schmidt Csaba polgármester. – Bízunk benne, hogy ezzel a kikapcsolódni, szórakozni vágyó tatabányaiak számára több programot tudunk biztosítani a város megújult központjában.

