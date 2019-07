Több programmal, díjugratással szervezik meg a Kertvárosi Napot Tatán

Minden, díjugratás iránt érdeklődő vagy már jegyzett díjugrató lovast várnak a július 20-i Pezsgőgyári versenyre, amelynek az idén is a volt Esterházy pálya ad otthont Tata-Kertvárosban.

A verseny reggel nyolc órakor kezdődik majd. Az ingyenesen látogatható Kertvárosi Nap kísérő rendezvényeként megszervezett viadal mellett lecsófőző verseny is várja az érdeklődőket, indulókat, értékes nyereményekkel, a nap folyamán pedig Simonfi Gergely fog zenélni a családi nap és a díjugratás résztvevőinek. Jelentkezni a díjugratásra még a helyszínen is lehet, míg a lecsófőzőre péntekig. Az egykori pezsgőgyárat is fel lehet majd fedezni ezen a napon.

Mint megtudtuk, a rendezvény fővédnöke az idei évben is Horváthy Lóránt, a terület helyi önkormányzati képviselője, szervezője pedig a Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület. Utóbbi elnöke, Straubinger Zoltán kiemelte: az impozáns, több mint 130 éves múltra visszatekintő történelmi helyszínen nemcsak a régi lovasversenyek hangulatát szeretnék megidézni, hanem élményeket is adni minden kertvárosinak és tatainak.