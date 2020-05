Gyönyörű karanténdallal buzdít kitartásra a most végzős tatabányai diák

Molnár Dominik, művésznevén Domh csatlakozott a maradj otthon mozgalomhoz és egy igazán ütős dalt hozott össze családjával a koronavírus-járvány kapcsán.

Sokak számára ismerős lehet Molnár Dominik, a tatabányai Bárdos László Gimnázium végzős diákja, hiszen több, nagyobb városi rendezvényen találkozhattatok már vele. Dominik, művésznevén Dohm a zene világában bontogatja szárnyait. A fiatal tehetség több saját száma is megjelent már a legnagyobb videómegosztó portálon, melyek nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen Dominiknek olyan dala is van, amely már több mint 17 ezres nézettségnek örvend.

Mozgalmas hetek állnak a tatabányai fiú mögött. Nem csak azért, mert végzős diákként most nagy a teher az érettségi vizsgák miatt, hanem mert Dominik is csatlakozott a maradj otthon mozgalomhoz. Nem is akár milyen módon tette ezt a fiatal zenész. Saját dallal jelentkezett, melyben a koronavírusról, mint fekete királynőről énekel.

– Mindenki a maga módján tud hozzá járulni a köz érdekéhez. Jelen esetben nekem egy dal lett, amivel próbálom felhívni az emberek figyelmét arra, hogy ne vegyék félvállról a vírust, fogadják el hogy a jelenlegi helyzetben vannak olyan dolgok, amiket háttérbe kell szorítani a saját és mások egészsége érdekében – mondta a fiatal zenész, aki kezdetben szkeptikus volt a koronavírust illetően, de ahogy közeledett az ország felé rájött, hogy ezt valóban komolyan kell venni.

Dominik az Odafentről című „karanténdala” kapcsán kulisszatitkokat is elárult nekünk. A dal és a teljes egészében otthon készített klip cirka 3 nap alatt készült el, amely a tanulás és az érettségire készülés tükrében igazán megsüvegelendő teljesítménynek számít.

– Az Odafentről című dal, mondhatjuk, hogy egy családi alkotás lett. A dalt édesapám írta meg, először angolul csupán kedvtelésből. A dalt és klipet cirka 3 nap alatt hoztuk össze. Édesanyám egy délelőtt leforgása alatt megírta hozzá a magyar dalszöveget. Amint meglett a szöveg nekiálltunk hangszerelni és még aznap el is készült a majdnem végleges hangszerelés. Az utána következő két napon felvettük a dalt és a nappaliba forgattunk hozzá egy klipet, ezzel is utalva arra, hogy most otthon kell maradnunk – mondta Dohm.

A tehetséges fiú elmondta, hogy neki kifejezetten tetszik, hogy az iskola az otthonába költözött, mert így úgy osztja be az idejét, ahogy szeretné és olyan ütemben halad a tanulással, ahogy neki kényelmes és hasznos. Persze Dominiknek is hiányoznak a barátok.

– Ennyi idő elteltével kialakult egy napi rutinom. Naponta nagyjából 4-5 órát készülök az érettségire. Nem maradhat el a napi zenélés sem. Mivel jelen helyzetben a szobámban minden adott egy dal elkészítéséhez, minden nap belemerülök a hangszerelés és a dalírás rejtelmeibe. Mivel nem tudunk találkozni a barátimmal esténként egy közös számítógépezés keretein belül beszéljük meg a nap eseményeit – mesélte mindennapjairól a végzős diák.

Dohm elmondta, hogy a korábbi feladatsorok kitöltésével készül. Szerinte könnyebbséget jelent, hogy csak írásbeli lesz, így a szóbeli tételeket nem kell pluszban megtanulni, bár aki jó érettségit szeretne írni, annak átfogóan kell tudnia minden anyagot. Dominik pedig ezt szeretné, mert komoly tervei vannak továbbtanulás terén.

– Terveim szerint itt maradok Tatabányán az Edutus Egyetemen kereskedelem és marketing szakon. Kiskorom óta érdekel a média. Fiatalabb koromban sok videót és fotót készítettem, s mostanában már nem csak a tartalom előállítása lett számomra fontos, hanem a képi és hangi anyagok pozicionálása, az anyagok marketing szempontú megközelítése. Úgy érzem számomra könnyen megy a kommunikáció. Szerencsém van, hogy az általam választott szak Tatabányán is indul, így a zenélést is tudom folytatni a tanulmányaim végzése mellett – fejtette ki Dominik, akinek a zenélés terén is kézzel fogható tervei vannak már a jövőt illetően.

– Az utóbbi hónapokban folyamatosan dolgoztunk az új dalokon. Több dal is közel áll már a publikáláshoz, amint ez a kialakult helyzet kicsit enyhülni látszik azonnal belevágunk a videós tartalmak készítésébe, ami gyakorlatilag elengedhetetlen egy mai dal megjelenésénél – mesélte a fiatalember.