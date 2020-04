Jut mindenkinek: a 12 tonna tészta se kottyan meg a Gyermelyinek

Dr. Nagy István, agrárminiszter és dr. Völner Pál országgyűlési képviselő ellátogatott a Gyermelyi Zrt-hez, ahol megtekintette a tésztagyárban és a vállalat malmaiban folyó munkát.

Dr. Nagy István, agrárminiszter és dr. Völner Pál Igazságügyi Minisztérium államtitkára, egyben a térség országgyűlési képviselője informálódott az alapélelmiszer-ellátásában országosan, de a régióban is kiemelt szereppel rendelkező vállalkozásnál. A koronavírus járvány európai és hazai megjelenését követően jelentősen megnőtt az alapélelmiszerek forgalma. A Gyermelyi Zrt. üzemeiből a felvásárlási láz február végi megindulásától március végéig közel 12 millió kilogramm tészta és fogyasztói kiszerelésű liszt került a kereskedelembe, melynek több, mint 72 százaléka a magyar piacon talált gazdára.

Tóth Béla igazgató beszámolt arról, hogy a február végén megjelenő hatalmas keresletre jól tudott reagálni a vállalat. A lökésszerűen megjelenő igényeket teljesíteni tudták, a tésztaértékesítés az azóta eltelt bő egy hónapban a tavalyi hasonló időszakkal összevetve 226 százalékos növekedést ért el. A modern, nagy teljesítményű gépsorokon hatalmas mennyiségű tésztát gyártott és értékesített a vállalat, kielégítve az ugrásszerűen megnövekedett fogyasztói igényeket. Mivel egyre jelentősebb a vállalat életében az export, fontos, hogy sikerült eközben megtartani a külföldi piacokat is, ott is hasonló növekedést elérve.

Ez azért is fontos, mert a Gyermelyi nemcsak Magyarországon, hanem Székelyföldön is piacvezető, de egész Romániában is meghatározó szereplő, továbbá az összes környező országban erős jelenléttel bír, és az ott élő magyarok is számítanak a biztonságos tészta- lisztellátásra. Bár a Gyermelyi 4 kontinens 22 országába szállít egyre növekvő mértékben tésztát, a cég számára a magyar piac a legfontosabb, erőforrásait is ide koncentrálja. Az igazgató elmondta, hogy a magyar piac ellátása biztosított, csak az elmúlt hónapban 9 millió csomag tésztát meghaladó áru jutott a magyar vásárlókhoz, amin felül további 700 ezer kilogramm tészta került nagykonyhákon keresztül közületi étkezésre. Az ehhez közelítő teljesítményt folyamatosan biztosítani tudja a cég, mely az alapanyagok zömét maga állítja elő.

A liszt tekintetében talán még erősebb fogyasztói kereslet volt tapasztalható a felhalmozás során. A Gyermelyi igyekezett ehhez is igazodni, és 3,9 millió kilogramm fogyasztói kiszerelésű lisztet szállított ebben az időszakban a partnereihez, aminek a 82 százaléka a magyar piacra került. Ez 75 százalékkal haladja meg a korábbi időszak forgalmát. Az igazgató fontosnak nevezte, hogy a modern és nagyteljesítményű gyártókapacitás mellett egy olyan erős és elkötelezett munkavállalói kollektívával is rendelkezik a vállalat, amely ebben a nehéz helyzetben is megállta a helyét, fegyelmezetten, túlmunkát is vállalva, mindent megtett az extra igények kiszolgálása érdekében, amiért minden munkatársat köszönet illet. Kiemelte, hogy mindenki megőrizte az egészségét, nem volt betegállomány, a rendelkezésre állás teljes volt, ami az alapját biztosította a nagytömegű kibocsátásnak.

Dr. Nagy István agrárminiszter is elismerően nyilatkozott a Gyermelyen tapasztaltról, és megerősítette, hogy nincs szükség felhalmozása, a megtekintett üzemek termékeiből folyamatos, magas szintű ellátás várható. Ebben a helyzetben szorosan együttműködik a minisztérium a lakosság ellátásában kiemelt szerepet vállaló élelmiszeripari cégekkel – köztük a Gyermelyivel is -, és szükség esetén segíti tevékenységüket. A magyar élelmiszeripar nemcsak a magyarországi lakosság ellátását tudja hosszú távon megnyugtatóan megoldani, hanem exportképességüket is megőrizhetik a versenyképes vállalatok ezekben a nehéz időkben, mely nemzetgazdasági szempontból a jövőre nézve is fontos.

A Gyermelyi Vállalatcsoport tevékenységei A Gyermelyi Vállalatcsoport piacvezető Magyarországon a tésztagyártásban és a tojástermelésben is. Három korszerű tojófarmon évente 140 millió darab tojást termel, melynek egy részét héjas tojásként értékesíti, a többit pedig friss tojásként a tésztagyárban használja fel. A tojástermelés egy zárt rendszerben történik, a vállalat magyar keltetőből vásárolja a naposcsibét, amit maga nevel fel, saját takarmány felhasználásával. A tésztagyár kapacitása 70.000 tonna évente, mely teljes kihasználtság esetén meghaladja a komplett magyarországi felvevőpiac méretét. Az üzem naponta akár 700.000 darab friss tojást is felhasznál, amiből napi hárommillió adag tészta készül. A Gyermelyi Vállalatcsoport Magyarország egyik meghatározó élelmiszeripari vállalkozása. A cég az elmúlt években jelentős, állami forrásokkal is támogatott beruházásokat hajtott végre, aminek köszönhetően 2018-ban egy új tésztagyár megépítésével megduplázta termelőkapacitását. A 7,2 milliárd Forint értékű tésztagyári beruházást az állam a nagyvállalati projekt keretében 2,4 milliárd Forint vissza nem térítendő támogatással is segítette. Az értékesítés a beruházást követően folyamatosan emelkedett, és a Magyarországon domináns piacvezetői pozíció tartása mellett, egyre jelentősebb az export, mely jelenleg az egyharmadát adja a teljes eladásnak.

A tésztaértékesítés az elmúlt években dinamikusan bővült, melynek 35 százaléka az országhatárokon túl, zömében az Európai Unióban kerül értékesítésre. A Gyermelyi gabonaőrlés két korszerű, jól kihasznált malommal rendelkezik. Az elmúlt évben 145.000 tonna gabonát őrölt meg, ezzel a magyar lisztpiac egyik meghatározó szereplője. Őrleményei kiváló minőségűek, melyekkel mind az igényes ipari vevőknek, mind a fogyasztóknak megfelelő választást tud nyújtani.

A gabonaőrléshez a 8.600 hektáron gazdálkodó Gyermelyi növénytermesztés biztosítja a hátteret, mely a vetőmag előállításától kezdve felügyeli a termesztési folyamatot, így mind mennyiségi, mind minőségi oldalról komoly biztonságot jelent a tészta termékpályának. A jó minőségű durum- és lágybúza alapanyagnak, valamint a korszerű tésztagyártásnak köszönhetően a cég az olasz versenytársakkal szemben is sikerrel versenyez a nemzetközi tésztapiacon.

A Gyermelyi a saját növénytermesztése mellett egy évtizedek óta sikeres integrációt is működtet, több mint 250 magyar búzatermelő partnernek nyújt kiszámítható, korrekt együttműködést és biztos felvevőpiacot, mellyel a saját művelésű területeken túl további 17.000 hektárnyi területet integrál a rendszerébe.

A Gyermelyi Vállalatcsoport teljes egészében magyar tulajdonban van. A tulajdonosok zömében Gyermelyhez kötődő magánszemélyek, sokan közülük ma is aktív dolgozók, vagy vezetők a cégnél.

Folyamatos modernizáció, növekvő exportbevétel. A Gyermelyi Vállalatcsoport sikerének titka, hogy a megtermelt eredmény nagy részét az alkalmazott technológia és minőségirányítási rendszer állandó fejlesztésére fordítja. A cégcsoport 2010 óta több mint 30 milliárd Forintot fordított beruházásokra.