Itt a szúnyoginvázió, folytatják a gyérítést

A folyókon levonult árhullám, az esős május és a hirtelen jött meleg miatt szúnyoginvázió sújtja az egész országot, így megyénket is. A vérszívók elleni védekezésről kérdeztük a katasztrófavédelem szóvivőjét.

Mukics Dániel tűzoltó őrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője elmondta, nehezítette a szúnyoggyérítést a múlt heti hőség, amely miatt a légi permetezések többségét le kellett állítani. Nagy melegben a szúnyogok többsége a késői órákig megbújik a növényzetben, a repülési szabályok viszont az éjszakai munkavégzést nem engedik meg. A katasztrófavédelem által irányított központi gyérítési programot nem nyáron, már április végén megkezdték.

Első lépésként biológia módszerrel csökkentették a lárvák számát. Az eljárás során egy baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a természetben is előforduló talajlakó baktérium olyan méreganyagot termel, ami kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan.

Megyénk több önkormányzata is végez a katasztrófavédelem központi programján kívül is szúnyoggyérítést. Radics Gábor, a komáromi önkormányzat kommunikációs főtanácsadója elmondta, három alkalommal végeztek földi-kémiai szúnyog­gyérítést az elmúlt időszakban. Hozzátette, folyamatosan javasolják a komáromiaknak, hogy az otthonaikban lévő vízgyűjtőket szüntessék meg, takarják le, mivel a szúnyoglárvák a nyári melegben néhány deciliter vízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek.

Ábrahám Ágnes, a tatai önkormányzat kommunikációs referense beszámolt róla, az Öreg-tó közelsége és az erdőterületek miatt elsősorban a remeteségi és a Fáklya utcai üdülőterületeken jelent nagy gondot a szúnyoginvázió. Az önkormányzat már kétszer végeztetett földi-kémiai gyérítést. Június 24-én hétfőn légi kémiai eszközökkel igyekeznek csökkenteni a szúnyogok számát.

Fokozottan ügyeljünk kutyáinkra

A szúnyogok kutyáinknak komoly betegséget, szívférgességet okozhatnak. A parazitát a nőstény szúnyogok oltják be az állatokba, ahol a bőr alatti kötőszövetben, majd az izmokban és a belső szervekben vándorolva több vedlésen átesnek, és végül a tüdő ereibe jutnak. A férgek, elnevezésük ellenére a tüdőartériában élnek. Enyhe esetekben nem okoznak tüneteket, súlyosabb esetben már fáradékony is az állat, köhög, és a tüdő felett rendellenes hangok is hallhatóak. Mivel a betegség kezelése hosszadalmas és költséges, a gazdákat az állatorvosok a tablettákkal, cseppekkel való megelőzésre buzdítják. A szívféreg az embert is megfertőzheti, ami közvetlenül a kutyától nem, hanem szintén szúnyogcsípés által lehetséges. Az élősködő csak ritkán telepszik meg az emberben, a szervezet még azelőtt elpusztítja, mielőtt az gondot okozna.

Mukics Dániel arról is beszélt, a kifejlett állatok ellen deltametrin hatóanyagú irtószert permeteznek a szakemberek földi vagy légi úton. Számos otthoni rovarirtó spray hatóanyaga is a deltametrin. Az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmatlan, az csak több ezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást. A szúnyogokon kívül csupán olyan érzékenyebb rovarok pusztulhatnak el, mint a repülő levéltetvek, vagy a muslicák, a rovarevő madarak fő táplálékát jelentő bogarak és legyek tömeges pusztulásától tehát nem kell tartani.

Az irtószert csak a települések belterületén permetezik, az a szabadban néhány órán belül lebomlik. Az irtószer veszélyes lehet a méhekre, de a földi permetezések a késő esti, éjszakai órákban vannak, a légi pedig közvetlen naplemente előtt. Ilyenkor a méhek már nem aktívak.