Idén drágább összeállítani az ünnepi mákos és diós bejglit

Tavaly a csapadékhiány miatt, idén a kártevők miatt romlott a diótermés, amely a csonthéjas árának kilónkénti ezer forintos növekedéséhez vezetett.

Az ünnepek előtti időszak egyértelműen a diószezon kezdete. Mivel tavaly, a meglehetősen nedvesség­igényes diót az aszály sújtotta, ezért emelkedett az ára. Az idén a dióburok-fúrólégy károsítása befolyásolta a termés mennyiségét. Így nem véletlen, hogy tovább drágult a bejglibe való.

A karácsony egyik legismertebb süteménye a bejg­li. Az ebbe a kalácsba rejtett töltelékskála sokat változott, de a prímet továbbra is a tradicionális dió és mák viszik. A dióról viszont azt állítják, hogy nagyon drága. Ennek néztünk utána a megyeszékhelyen.

Az újvárosi piac főút felőli zöldséges boltja kifejezetten jól ellátott. Ennek ellenére, amikor ott jártunk, Vörös Dóra eladó arról számolt be, hogy a dióbél csak kedden érkezik. Tavaly 3000–3500 forintba került egy kiló héjától „megfosztott” dió, idén ellenben 4500 forintért árulják. Éppen ezért sokan inkább a mákot választják töltelék gyanánt, mivel annak „csak” 2200 forint az ára. Kompán Józsefné ugyan nem diót vásárolt, de az árával tisztában volt.

– Ugyan nálunk a lányom süti a bejglit, mert ő ebben profi, de azt tudom, hogy drága – mondta. – Ám, mivel a diós bejgli a népszerűbb a családban, ezért megveszi 4500 forintért is. Sterna Ferencné is diót keresett a boltban, de ő is csak kedden tudja beszerezni ezt az „alapanyagot”.

– Tavaly sem volt olcsó a dió – jegyezte meg. – Ezért mostanában kevesebbet vásárolok belőle. A mogyoró olcsóbb, azzal szoktam keverni. Többnyire csak linzerhez használom ezt a dió-mogyoró „párost”, mert ma már olyan finom bejgliket lehet kapni, hogy inkább készen veszem – jegyezte meg.

A dózsakerti fő út mellett lévő takaros kis zöldségesben végre rátaláltunk a dióbélre. Bogdán Attiláné, Angéla mosolyogva mutatta a szép, egészséges tisztított diót.

– Nálunk szinte alig változott az ára – emelte ki. – Tavaly 3200 forint körül adtuk, ebben az évben pedig 3500 forintért áruljuk. Itt, a boltban fel lehet iratkozni annak, aki diót akar vásárolni, és mi meghozzuk. Ez alapján hetente három-négy rekesszel rendelünk. Magam nem sütök bejg­lit, hiszen karácsony kivételével nyitva vagyunk, így nem is lenne rá időm, de szerencsére édesanyám ezt megteszi helyettem. Azaz a mi ünnepi asztalunkon is lesz diós bejgli.