Hétfőtől kötelező lesz az arcmaszk a Volánbusz járatain

A társaság a kormány intézkedéseit követve vezeti be a következő héttől a szigorítást járatain.

Május 4-e hétfőtől a Volánbusz minden helyi és helyközi járatán kötelező a maszk viselése, vagy a száj és az orr eltakarása. Ahogy a társaság írja honlapján, a Volánbusz Zrt. a hatóságokkal együttműködve, a kormány intézkedéseit és a Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásait követve minden tőle telhetőt megtesz az utasok és a Volánbusz-munkavállalók egészségének megőrzése érdekében.

Ahogy arról beszámoltunk, a védekezés első fázisa lezárult, és fokozatosan, szigorú menetrend szerint indul újra az élet. A kijárási korlátozásokra vonatkozó változások részleteit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette. Mint elmondta, az idősek számára bevezetett korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A kórházakból kijövő betegeket és az idősotthonok lakóit kötelezően tesztelni kell. A miniszter kiemelte, hogy mindenki viseljen maszkot és tartsa be a 1,5 méteres távolságot. Május végéig biztosan marad a távoktatás, júniusról még nem döntöttek. Marad az ingyenes parkolás az egész országban. A rendezvénykorlátok továbbra is érvényben maradnak, augusztus 15-ig nem lehet nagy rendezvényeket tartani.

Május 4-től engedélyezett a vendéglátóhelyek teraszainak nyitva tartása, a szabadtéri strandok, állatkertek is kinyithatnak. A sportolók edzhetnek, zárt körben mérkőzések lebonyolíthatók, az esküvők, temetések, szentmisék megtarthatók a megfelelő védőtávolság betartása mellett. A magánegészségügyben a szakrendelések újraindulhatnak, a közegészségügyben négy lépcsőben oldják fel a korlátozásokat.