Geszti Péter a tatabányai koncertjén táncra perdítette a közönséget

A Vértes Agorájában rendezett Best of Geszti koncerten a Rapülők, a Jazz+Az, a Gringo Sztár, és a Létvágy közismert dalai csendültek fel.

Áj láv jú; Télen, nyáron nyár; Ringasd el magad. Kiváló dalok, amelyeket nehezen lehet mozdulatlanul ülve hallgatni. A Best of Geszti koncerten a Vértes Agorája közönségének sem sikerült, az ismert zenék és a sokoldalú előadóművész biztatására, a koncert előrehaladtával egyre többen emelték a magasba kezüket, vagy álltak fel. Volt, aki táncra is perdült. Geszti Péter berobbant az Áj láv jú-val. Az erős kezdést vastapssal jutalmazta a közönség, majd sorra érkeztek a Rapülők, a Jazz+Az, a Gringo Sztár, és a Létvágy közismert dalai.

A koncerten „rapült” az idő, miközben a teremben ülők megfiatalodva és teli torokból énekeltek. Éppen úgy, ahogy évtizedekkel korábban, amikor elsőként tomboltak a Rapülők koncertjén. Geszti ugrált az idősíkokban, a színpadon, és közben rappelt, sztorizott, mesélt. Vagy éppen koccintott az első sorban ülőkkel a Pálinka sunrise előtt. A közönség nem akarta elengedni a művészt, aki ráadásként két klasszikust énekelt el: a Ringasd el magad után már állva tapsolt a közönség a Nem adom fel dallamára. A látványos, színes színpadkép is hozzájárult a különleges zenei élményhez. A LED-falak, lámpák mellett például Geszti kék öltönyét zeneszámainak szövege díszítette.