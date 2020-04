Felmondta a tévések szerződését a tatabányai polgármester

Pénteken kiadott közleményében tudatta, hogy felmondta a helyi közösségi televízióval eddig fennálló szerződést Szücsné Posztovics Ilona polgármester.

Eddig csak találgatni lehetett a helyi tévé sorsáról, de ahogy már megírtuk: a járványhelyzet adta kiemelt polgármesteri jogkör lehetőséget adott ennek a lépésnek a megtételére. Már a költségvetés tárgyalásakor folytatott éles képviselői viták során érezhető volt a feszültség a helyi tévé és a városvezető között, most pedig a járványhelyzet adta kiemelt polgármesteri jogkör lehetőséget is adott a szerződésbontásra.

Lesz még vita

Egyelőre sem a költségvetés megosztásáról, sem arról nem kaptunk információt, hogy kiket vonnak még be az önkormányzati tájékoztatásba, ahogy a televíziós munkatársak jövőjéről sincs hír. Viszont Szücsné Posztovics Ilona megerősítette, szándékai szerint a szerződésben szereplő egyéves felmondási idő elegendő lesz arra, hogy a kibővített tartalomszolgáltatás mellett a helyi média jövőjéről konszenzussal döntsön a közgyűlés.

Szücsné Posztovics Ilona nem először adott hangot annak, hogy elégedetlen a tatabányai televízió működésével. Közleményében arról ír, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló híradások színvonala számára egy olyan szintet súrolt, amelynek okán azonnal intézkednie kellett. Úgy érzi, hogy a városi finanszírozásból fenntartott médium az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkatársainak áldozatos munkáját hangulatkeltő, megtévesztő és félrevezető közlésekkel kommentálja.

Szerinte a műsorgyártásért felelős Turul Média Kft. elmúlt napokban tanúsított magatartása üzletileg, erkölcsileg elfogadhatatlan. Számára tarthatatlan a közvélemény riogatása azzal, hogy a televízió a polgármester döntése alapján megszűnik, a munkatársak presszionálása az eltávolításuk híresztelésével. (Mint ahogy a 24 Óra is megírta: a tévé munkatársai nyílt levélben tiltakoztak a változtatás ellen.) A döntés részletei nem ismertek, egyelőre annyit tudni, hogy a szerződés egyéves felmondási idővel szűnik meg és utána az erre szánt költséget megosztják. A tévé mellett az önkormányzat megbízásából kijelölt médiamunkások tájékoztatják majd a lakosságot.

Mint ahogyan arról a 24 Óra hasábjain korábban beszámoltunk, a tatabányai televízió vezetői úgy értesültek, hogy a szerződésbontás már a veszélyhelyzet alatti első, zárt közgyűlésen eldőlt, ezért nyílt levelet fogalmaztak meg az eljárás ellen. Azt nehezményezték, hogy a képviselők többségi akarata nélkül, a járványügyi veszélyhelyzet adta megnövekedett jogkörével élve lépte meg ezt az intézkedést a polgármester. Tiltakozott többek között a Mi Hazánk Mozgalom helyi szervezete és köztiszteletben álló tatabányaiak kérték a szándék újragondolását. Szücsné Posztovics Ilona a most kiadott közleményben ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egészen mostanáig nem szándékozott szerződést bontani a műsorkészítő céggel.

Ugyanakkor tény, hogy nem volt zökkenőmentes a viszony, ahogy ez az önkormányzati üléseken és a stúdióbeszélgetések felvételein is látható. Mint megírtuk: Molnár József a televízió stúdióvezetője a kampány során a Demokratikus Koalíció által felkért polgármesterjelöltnek olyan kérdéseket tett fel, amelyek a polgármester és férje és a Vértes Volán Zrt. között kötött szerződésekről szóltak abból az időszakból, amikor a cég gazdasági igazgatója, illetve vezérigazgató-helyettese volt a jelenlegi városvezető. Ezeket a szerződéseket aztán nyilvánosságra hozta Szücsné Posztovics Ilona. Ugyanakkor már városvezetőként még jóval a járványhelyzet előtt beszélt a tévében arról, hogy tartalmi változtatásokat szeretne. (Az archívumban ma is látható felvételen vissza is kérdezett a szerkesztési beavatkozás felvetésére a meglepett műsorvezető.)

A nyílt levél kapcsán megkerestük Turul Média Kft. ügyvezetőjét, Molnár Józsefet, aki egyben a TKTV stúdióvezetője is. Ő akkor arról beszélt, hogy a napi magazinműsorok mellett heti esemény-összefoglalót, sportot, kultúrát adtak és a közélet követésére is nagy energiákat fordítottak. Mindezt úgy tudták elérni, hogy egy média­centrumban gondolkodtak, ahol a Forrás Rádió és a tévé munkatársai összedolgoztak. Így tűntek fel a rádiósok a tévében és fordítva. A tévénél a műszakiakkal együtt 15-en dolgoztak. Így a felmondási idő alatt át kell szervezniük a tartalomgyártási munkát.

A döntés hátterével kapcsolatban az ügyvezető megemlítette, hogy a polgármester számos alkalommal szerepelt a stúdióban és műsoraikban, szerepléseit internetes felületeiken is több tízezren nézhették meg az érdeklődők. Hozzátette: találkozásaik alkalmával mindig a támogatásáról biztosította, lényegre törő kritikai észrevétele nem volt. Szerinte vértesszőlősi lakosként Szücsné Posztovics Ilonának vélhetően kevés alkalma volt követni a városi televízió-műsorait, így nem tudhatta pontosan, milyen műsoraink vannak, és ezeket hogyan lehet elkészíteni.

Egészen eddig a közleményig a városvezető nem reagált a tévé kapcsán felmerült helyzetre, a városháza jelezte, hogy erről nem kommunikálnak. Természetesen amennyiben újabb részletek derülnek ki a döntés szakmai, tartalmi és pénzügyi hátteréről, az érintett felek álláspontját közzétesszük a televízió jövőjével kapcsolatban.