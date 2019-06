A legjobb női favágó fekve is vágott a császári favágó-shown

A XVIII. STIHL Országos Fakitermelő Verseny császári regionális elődöntőjén alaposan megizzadtak a résztvevők a feladatok gyors és pontos megoldása során. A szurkolók és érdeklődők a nap során számos, szintén látványos és érdekes programban vehettek részt az Egresi-réten.

A fakitermelő verseny társ­szervezője és támogatója volt a Vértesi Erdő Zrt., az Agrogold STIHL Császár szakkereskedés, a község önkormányzata és az Andreas STIHL Kft. A fakitermelő verseny kemény, embert próbáló küzdelmeket hozott. Az Egresi-rét a lebonyolítására különösen alkalmas, megfelelő nagyságú helyszín volt.

Az értékes nyereményeken felül a császári régiós verseny első hat helyezettje jogot szerzett a XVIII. STIHL Országos Versenysorozat döntőjében való részvételre. A nap további programjai nagyon széles palettán mozogtak, emelték a rendezvény színvonalát. Eljöttek az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezeteinek képviselői, az érdeklődők válaszokat, tájékoztatást kaphattak tőlük kérdéseikre, értékes kiadványokra tehettek szert.

Fafaragó művészek, a mindennapi fakitermelői munkafolyamatokat látványos elemekkel fűszerező Timbersport show, STIHL Roadshow, Erdei Delikátesz bolt, borkóstoló, tűzoltósági habparty színesítette a rendezvényt.

A 13 benevezett csapatot Beke Gyöngyi, Császár polgármestere, Encsi Csaba, a Vértesi Erdő Zrt. termelési és közjóléti főmérnöke, Gémesi József, az Andreas STIHL Magyarország Kft. képviselője, Bíró Tibor, az Agrogold Stihl Császár ügyvezetője és Szunyog Zoltán, tűzoltó ezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte a megnyitón.

Az országos versenyekről is ismert versenyszámok mellett – kombinált darabolás, gallyazás, választékolás, sarangolás, szerelés – egy régi-új megméretés, a közönségcsalogató különdíjas versenyszám is bekerült a programba. A keresztvágó fűrészelést, melynek során két ember egy rönköt vág át időre, a tavalyihoz hasonlóan az amatőr kupán való indulással a látogatók is kipróbálhatták.

A csapatverseny eredménye: 1. Agrogold Császár/Karsai TEAM, 2. Somogyi Fa Kft./Vértesi Erdő Zrt. Síkvidéki Erdészet, 3. Silvanus 2001 Kft. A díjakat Beke Gyöngyi Popovics György adta át. Különdíjas lett a legfiatalabb versenyző, Takács Ervin (Roth Gyula SZKKI), és a legidősebb, Horváth Csaba (Hanyi Hódok). Elismerés illette az egyetlen hölgyet, Veres Boglárkát is (Silvanus 2001 Kft.). A profi keresztvágó fűrészelés győztesei: Kiss Attila és Bencsics István (Hanyi Hódok), az amatőr keresztvágók legjobbjai: Nyári Károly és Puskás Antal.