Etén már tavasszal betelt a gyerekek egyik kedvenc tábora

Egy hétig betyárkodhattak a gyerekek Etén. Molnár Gábor és felesége öt éve rendezi meg a tábort, amelynek két éve már Ete ad otthont. A létszám már tavasszal betelt és sokan már most jelezték, mennek jövőre is.

Egy hétig betyárkodhattak a gyerekek Etén, egy pályázatnak köszönhetően. Még a környező településekről is érkeztek a 9–13 év közötti diákok. Bár az ottalvós tábort nem hirdették meg a szervezők, a helyek többsége már februárban betelt. A tábornak ugyanis már nagy híre van a környéken és sok a visszatérő gyerek is.

Az etei Molnár Gábor és felesége, Molnár-Tálos Orsolya csupa szívvel készült a betyártáborra, amely idén rendhagyó módon szerdától vasárnapig tartott. Délelőtt a néptáncé volt a főszerep, ebéd után pedig változatos programokat szerveztek, amelyek segítségével szerették volna bemutatni, hogyan is teltek száz éve a falusi gyerekek mindennapjai.

– Sokat kézműveskedtünk. Szerettük volna, ha a gyerekek kipróbálhatják azokat az anyagokat, szerszámokat, amelyeket egykor használtak a falusiak. Például kaptak egy befőttesüveget, amit először ők szépen kifestettek, feldíszítettek. Majd a felnőttek segítségével elkészítették a baracklekvárt, amivel megtöltötték az üvegeket. A tábor végén pedig mindenki hazavihette a saját lekvárját – mesélte Orsolya.

Gábor azt is elmondta, mindig figyelnek arra, hogy lehetőleg a falusiak bevonásával szervezzék meg a programokat.

Nem mindenre maradt idő

– Az előző években például mindig sütöttünk kenyeret, vagy zsemlét. A gyerekek segítettek a tészta elkészítésében és a dagasztásban is. Mindig fantasztikus élmény volt nekik, hogy a friss, meleg, általuk elkészített kenyérből ehettek. Idén azonban az utolsó napokban sikerült két különleges programot is leszerveznünk, így a kenyérsütésre már nem jutott idő – mesélte Molnár Gábor, aki elmondta még azt is, hogy a Budapestről érkező, neves Duna Művészegyüttes péntek délután egy rendhagyó órát tartott. Az interaktív előadáson a Kárpát-medence néptáncaival, szokásaival, népviseletével ismerkedhettek meg a gyerekek. Az előadásra pedig nemcsak a táborozókat, hanem azok szüleit, családját és a helyieket is várták.

– Például van egy puszta Ete mellett, ahol szabadtartásban vannak az állatok. Szívesen fogadták a csoportunkat, ahol többek között a gyerekek kecskét fejhettek, és meg is kóstolhatták a friss tejet. De kilátogattunk egy lovardába is, ahol lovagolhattak és kocsikázhattak is. Íjászkodásra is volt lehetőség. Mivel a faluban nincsenek íjászok, így ez volt az egyetlen program, amire külsősök segítségét kértük, Oroszlányból érkezett hozzánk egy csoport – sorolta a sok programot Gábor, aki elárulta nem is volt mindenre idejük.