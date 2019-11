Hátrakötött kézzel is az ország legjobbja az esztergomi sürgősségi osztály csapata

Első helyen végzett a közelmúltban megrendezett Országos Mentési Versenyen az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Sürgősségi Osztályának csapata, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság csapata pedig a társszervek kategóriájában diadalmaskodott.

A Heves megyei Bükkszéken rendezték meg az Országos Mentési Versenyt, amelyen mentődolgozók, mentésirányítók, sürgősségi osztályon dolgozó szakemberek, valamint a társszervek képviselői bizonyították rátermettségüket. Négyesi Natália mentőszak­ápolótól, az esztergomi csapat egyik tagjától megtudtuk, hogy a verseny során úgynevezett prehospitális ellátást kellett végezniük, vagyis „a nyílt utcán” két táskányi felszereléssel kellett megoldaniuk a feladatokat.

– Szerencsénk volt, ugyanis a csapatunkban volt egy légimentő orvos, de nekünk is meg kellett tanulnunk az új eszközök használatát, illetve a mentőszolgálatnál alkalmazott ellátási protokollokat. Éppen ezért a verseny előtt három alkalommal találkoztunk, a budapesti Bázis Mentőállomás oktatótermében, ahol teljes testű babákon is gyakoroltuk a szituációkat – mondta.

A verseny napján több különleges, kitalált élethelyzettel is szembetalálták magukat. Meg kellett menteniük olyan beteget is, akinek a teste nyolcvan százaléka megégett, de segítettek vízbe merült terhes édesanyán is. Idegőrlő perceket éltek át, amikor megpróbáltak újraéleszteni egy bajbajutottat, majd közölni kellett a családdal, hogy meghalt a hozzátartozójuk.

A csapat a sürgősségi osztály kategóriában 1089 pontot szerezve az első helyen végzett, amely annak köszönhető, hogy dr. Constantinovits Miklós mentőorvos, oxyológiai szakorvos-jelölt, Horn Zsanett diplomás ápoló, Deme Klaudia felnőtt szakápoló és Négyesi Natália mentőszakápoló is egyaránt kitett magáért. Úgy vélik, hogy ez a verseny a csapatépítés szempontjából sem volt utolsó.

Négyesi Natália felidézte, hogy a kitalált feladatok egyikében egy meglőtt terroristán is segíteniük kellett. A gyakorlatban mindez úgy működött, hogy bekötötték a szemüket, hátrakötötték a kezüket, hiszen foglyok voltak. Úgy kellett segíteniük a sérültnek, hogy nem érhettek hozzá, a táskában lévő eszközöket is tapogatás útján kellett megtalálniuk. Ha valamit nem jól csináltak, akkor a fogvatartóik durva hangnemben szóltak hozzájuk.

Egyébként a társszervek kategóriájában a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság csapata végzett az első helyen, emellett a különdíjat is kiérdemelték. A csapat tagjai: Németh Róbert rendőr főtörzsőrmester, Süveg Péter rendőr zászlós, valamint Borka László rendőr őrnagy voltak.