Észak-komáromi vezetője lett a terrorelhárító elitegységeknek

Hatalmas elismerésben részesült a szlovák elitegység észak-komáromi parancsnoka: a napokban, Helsinkiben Judr. Štefan Hamran alezredes a Különleges Rendeltetésű Egység, közismert nevén Lynx Commando parancsnokát egyhangúlag megválasztották a terrorelhárító elitegységek nemzetközi szervezete, az Atlas élére – számolt be a komaromonline.sk.

Az Atlas az elmúlt évben az Észak-Komáromban megtartott Atlas Common Challenge 2.0 nemzetközi terrorelhárítási gyakorlaton is bizonyította, képes nemzetközi szinten együttműködni és tevékenységét összehangolni a többi internacionális egységgel. Štefan Hamrant, a belga, a német, a holland és az osztrák elitegység parancsnoka után, négy évre választották meg a nemzetközi szervezet igazgatói tisztségére.

A honlapon megjelent információból az is megtudható: az Országos Rendőr-főkapitányság kötelékébe tartozó, közvetlenül az országos rendőr-főkapitánynak alárendelt különleges egység, melyet emberrablók és szervezett bűnözők ellen is bevethetnek, mint a Ján Kuciak és Martina Kušnírová meg­gyilkolásával gyanúsított személyek őrizetbe vételekor is, már a kezdetektől együttműködik a 2001. szeptember 11-i amerikai, majd a londoni és a madridi terrortámadások után létrejött nemzetközi terrorelhárítási szervezettel, mely az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) partnere.

– Az elmúlt évek során egységünk tagjai már többször eredményesen bizonyították, hogy méltó helyük van az Atlas szövetségben. A jövőben egy újabb kihívás vár ránk, egy esetleges nemzetközi Europol akció során azonnal bevethető, minden eshetőségre felkészített csapatot kell kiállítanunk – nyilatkozta az újonnan megválasztott igazgató.

Štefan Hamran elmondta azt is, az Atlas nemzetközi szervezet, melyhez az európai uniós tagországokon kívül Svájc, Norvégia és Izland terrorelhárítási elitegységei is csatlakoztak, a közeljövőben három új irodát szeretne kiépíteni. Németország, Olaszország mellett Szlovákia kapott lehetőséget erre. Štefan Hamran Észak-Komáromot terjesztette fel a lehetséges szlovákiai központ helyszíneként, tekintettel a remek földrajzi elhelyezkedésére és a kiváló éghajlati viszonyaira.