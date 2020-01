Elhunyt Kaló Sándor, a tatabányai kézilabda legendás alakja

Hosszú, súlyos betegség következtében január 28-án, 75 éves korában elhunyt Kaló Sándor a tatabányai kézilabda kiemelkedő alakja.

Újabb óriási veszteség érte az egyetemes, a magyar és a tatabányai kézilabdázást. Kaló Sándor, a sportág meghatározó alakja kedden, hosszan tartó betegség után elhunyt. „Kaló Sanyi”, ahogy minden kézilabda-rajongó szólította, legendás alakja volt a kézilabda első tatabányai aranykorának. A bajnoki és kupasikereken túl a klasszisát az is jelzi, hogy már a másodosztályú Tatabányai Bányászból meghívást kapott a magyar válogatottba, amelynek aztán évekig vezéregyénisége volt.

A kézilabdázás csúcsára kivételes képességei, játék­intelligenciája, hozzáállása, sportemberi magatartása és sportszerűsége, a kézilabda iránti alázat emelte. Megjelenése, határozott fellépése a pályán, majd edzői, szövetségi kapitányi ténykedése során is tiszteletet parancsoló volt. Kaló távozásával a kézilabda olyan egyéniséget veszített, aki a mai játékosoknak is például szolgálhat. Aki látta őt játszani, annak a játéka örök élmény marad. Most már azonban csak az égi csapatban „kézilabdázhat”. Ahol már várják az egykori társak, barátok, mint Simó Lajos, Antalóczy Alfréd, Faragó János…