Csolnokon felújították a Bányász Művelődési Ház nagytermét

Régi álom valósult meg Csolnokon, ahol LEADER-program keretében újították fel a Bányász Művelődési Ház nagytermét. Az eredmény magáért beszél, hiszen egy rendezett, igényes és komfortos környezetben tarthatnak majd rendezvényeket.

A záróeseményen dr. Kalocsai Zoltán, a Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Elhangzott, hogy 2016-ban egy hosszú út első mérföldköveként a tetőszerkezet újult meg: az önkormányzat adósságkonszolidációs pályázat keretében elvégeztette a munkát.

Dr. Kalocsai Zoltán elmondta, hogy a nagyterem renoválása kapcsán projektötletet nyújtottak be a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesülethez, melyre 3 millió forint támogatást nyertek el.

Kolonics Péterné polgármester arról szólt, hogy a testület elkötelezett a szervezet támogatása iránt, ezért 1 millió forint vissza nem térítendő, valamint 1 millió 673 ezer visszatérítendő támogatással járultak hozzá a munkálatokhoz.

A beruházás során új álmennyezetet szereltek fel, megvalósult az új belső felületi festés, a vakolat javítása is. A fa nyílászárókat is újramázolták, de kicserélték a teljes elektromos vezetékhálózatot, új világítótesteket szereltek fel. A fali lambériaelemeket pedig szintén újrafestették. A kivitelezést végző cég ezen felül ingyen elvégezte a konyhahelyiség felújítását is. Egyébként több magánszemély, illetve iskolaközösség kisebb-nagyobb összegeket ajánlott fel adományként a hátralévő munkákra.