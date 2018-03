Harminc rászorulónak segítettek Cséven

– Sikeresnek tekinthető a nagyböjti adománygyűjtés itt Piliscséven. Nagyon sok tartós élelmiszert kaptunk, ezennel is köszönjük a segítséget a helyieknek – mondta Bíró Mátyás, a Piliscsévi Kisboldogasszony Katolikus Karitász csoport vezetője.

Mint megtudtuk, az országos Katolikus Karitász gyűjtésbe bekapcsolódva majdnem 30 rászorulónak, mintegy 16, több ezer forint értékű szeretetcsomagot sikerült összeállítaniuk, köztük több nehéz sorban élő családnak is.

Idén március 4. és 11. között rendezték meg hazánk katolikus templomaiban a nagyböjti élelmiszergyűjtést. Az összegyűlt adományokból a Katolikus Karitász országos humanitárius szervezet önkéntesei állítanak össze élelmiszer-csomagokat, amelyeket még húsvét előtt eljuttatnak a rászoruló családoknak, többek között a csévieknek is.

„Az egyikük a férjét és a dédmamát is ápolva, két gyermeket nevelve, azaz embert próbáló élethelyzetben is tagunk lett, és a helyi közösségünk nélkülöző tagjainak is próbál segíteni”