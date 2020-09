Bemutatkozik Kecskéd, ahol a testületben több a nő, mint a férfi

Grúber Zoltán rutinos polgármesternek számít. Az ő szakértelme, racionális gondolkodása, azonnali reakciója a váratlan helyzetekben, valamint a település észszerű irányítása mind-mind kellett és kell is ahhoz, hogy Kecskéd ma ott tarthat, ahol.

A tavaly októberi önkormányzati választásokon a település lakossága ismét Grúber Zoltánt választotta meg polgármesternek, tehát huszonhárom év után sem változott a vezető személye. A győzelem egyértelmű volt, hiszen 2019-ben nem akadt kihívója. A településvezető ezennel megkezdhette hetedik ciklusát, viszont új vezetőségi tagokkal a háta mögött. A helyi grémium tagjai zömmel kicserélődtek, öt olyan képviselő foglal helyet a képviselők között, akik nem vettek részt az előző testület munkájában. Kecskéd történetében a rendszerváltás óta nem fordult elő, hogy több nő lenne, mint férfi a döntéshozók között.

Ezek szerint dr. Blaschek Orsolya, Depnerné Nekernusz Borbála, Nehiba Bernadett, Hartman József és László Gábor dolgozik, természetesen Kaszányiné Ruppert Tímea alpolgármester és Grúber Zoltán polgármester mellett. A település első embere szerint a képviselők új lendületet vittek a hétköznapokba, érdeklődve és borzasztó nagy szorgalommal állnak a közeljövő kihívásai elé.

Új fogorvosi szék kerül a rendelőbe

A felújított orvosi rendelőben a fejlesztéssel újabb értékkel gyarapodott a település. A község központjában, a Fő utcában található épület felújítása vissza nem térítendő uniós forrásból és kormányzati támogatással valósult meg. Ezenkívül orvosi eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt, több mint egy millió forint értékben. Ezenkívül, a kistraktor átadóján jelentette be Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, hogy új fogászati szék is pozitív elbírálást kapott, így a település a Magyar Falu Program keretében eszközbeszerzésre benyújtott pályázatát is támogatja a kormány. Az elmúlt időszakban pedig megtörtént a beüzemelés.

Tavasszal nem várt feladattal kellett szembenéznie Kecskédnek (is). A település mindennapjaira rányomta bélyegét a koronavírus. Így Grúber Zoltán úgy döntött, hogy egymillió forintot elkülönít a járványügyi védekezésre. Legfrissebb információink szerint a testület hozott egy döntés, melynek értelmében az őszre tervezett programok előre nem látható időszakig elhalasztódnak. A jó hír, hogy a korábbi időszakban előkészített felújítások folytatódnak.

Traktorral könnyebb rendet tartani

Mint arról már beszámoltunk, a Magyar Falu Program keretében sikeresen pályázott Kecskéd vezetése, és 10 millió forintos támogatásból tudták beszerezni az új kistraktort. A munkagép hivatalos átadóján Grúber Zoltán polgármester elmondta, hogy a gépet a belterületek gondozására, főként az 5 kilométeres bicikliút karbantartására, gazkaszálásra, valamint hótolásra tervezik használni. A szükséges kiegészítőket (aszfaltseprű, pótkocsi) pedig apránként fogják megvásárolni. A New Holland erőgépek tökéletesen alkalmasak különböző munkagépek mozgatására, melyek segítségével gondozni lehet a zöldterületeket, vagy akár karbantartani a focipályákat.

Az idei évben realizálódott az orvosi rendelő 50 millió forintos felújításának befejezése, az iskola energetikai szempontból történő felújítása 100 millió forintból valósult meg. Kicserélték a nyílászárókat, és új szigetelést kapott az ötvenéves épület. Grúber Zoltán beszélt egy bölcsőde építéséről is, a TOP-os pályázaton 150 millió forint támogatást nyert a kialakításra.

Gépzaj váltja a gyerekkacajt

A Német Nemzetiségi Óvoda az idén is három csoportot indított, melyek teljes létszámmal működnek. A gyermekkacajt azonban egy ideje munkagépek zaja váltja fel, a felújításról Beutl Istvánné Bea intézményvezető beszélt lapunknak.

Felhasználják az ősz díszeit

Még holnap lehet jelentkezni az Őszi Kreatív Műhely foglalkozásaira, melyeknek a művelődési ház ad otthont. A programon elkészíthető egy ajtódísz, valamint a teasarok és némi ropogtatnivaló várja az érdeklődőket. A szeptember 25-én 17 órakor kezdődő programon felhasználható alapanyagokat a szervező biztosítja. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, a 06-70/904-7383-as telefonszámon.

Az Óvoda utcában található intézmény több lépcsőben épült, legtöbb korszakot megélt épületrésze 1890-re datálható. Az idén TOP-os pályázat keretében, 25 millió forintos megyei támogatással indulhatott el a korszerűsítés, belső átalakítási munkálatokkal. Azon túl, hogy új nyílászárókat kap az ominózus óvodai szakasz, a központi fűtés is átalakul, ugyanis új fűtéscsövekkel és korszerű radiátorokkal ellátott lesz. Továbbá a vizesblokk rekonstrukciója, valamint a szennyvíz­elvezető felújítása is várható, a burkolatcserén kívül.

Az intézményvezető elmondta, a tervek szerint október végén átadható lesz a megújult épületrész, de addig is mindent megtesznek az óvodai ellátás zavartalan lebonyolítása érdekében és az apróságok védelmében.

Megtalálta helyét az új jegyző

Február közepétől Kocsis Gábor látja el a jegyzői feladatokat a településen, akinek nem ismeretlen a közigazgatás. Mielőtt elvégezte az Államigazgatási Főiskolát pedagógusi végzettséget szerzett, és tanítóként is dolgozott néhány évig. 1999-ben Bábolnán, a polgármesteri hivatalban kezdett el a közigazgatásban dolgozni, 2008-tól jegyzőként tevékenykedett.

Kormányzati és megyei segítség

Pénteken két fontos esemény lesz a településen. Délelőtt 10.30-kor tartják a fogorvosi rendelő új orvosi székének hivatalos átadóját a Magyar Falu Program keretében, ezt követően pedig az általános iskola épületében gyülekeznek az érdeklődők, a pedagógusok és a diákok.

Decemberben azonban úgy döntött, teherbírását és szakmaszeretetét máshol gyakorolja, és megpályázta a kecskédi pozíciót. Öten jelentkeztek az állásra, akik közül Kocsis Gábort választotta a polgármester, és február közepétől hivatalosan is az új ember foglalta el a jegyzői széket. Kocsis Gábor tatabányai születésű, jelenleg Ácson él. – Kifejezetten jól érzem magam Kecskéden, a munkahelyi légkör segít az elvégzendő feladatok megoldásában – árulta el lapunknak Kocsis Gábor, aki elmondta azt is, milyen könnyű volt beilleszkedni, és rövid idő alatt megtalálta a helyét. Szabadidejében szeret olvasni, zenét hallgatni, és nagy tisztelője az olasz és amerikai autóknak.

Kecskéd története

Kecskéd és környéke a kőkorszak óta tartó folyamatos lakottságáról az itt feltárt régészeti leletek sokasága tanúskodik: kőkorszaki, kora és késő bronzkori, római kori leletek kerültek itt elő a földből. Itt, és a szomszédos Környén keresztül húzódott egy ókori római erődvonal, és valahol Kecskéd és Környe közelében állt a Quirinium nevű római erőd (vár). A település nevéről középkori adat nem maradt, illetve Dad és Ondód (Pusztavám) között említik a korabeli adatok Csetke (Csetkéd) települést, melynek nevét az 1238-as oklevelek Chetke néven írták. Csetke (Csetkéd).

A települést a királyi pásztorok lakóhelyeként említik, a gesztesi vár tartozékaként tartják számon. 1379-ben Zsigmond király birtoka a terület. A török időkben a környező településekhez hasonlóan hosszú ideig elhagyott puszta volt, mindaddig, amíg az Esterházyak birtokába került.

A községet és a környező településeket az Esterházy család vásárolta meg. Kecskédet gróf Esterházy József telepítette be német telepesekkel. A korabeli (1700-as évek) feljegyzések a környék több mint tízezer kiváló gyümölcsfájáról és híres juhtenyészetéről írnak.

Segít a megye

A héten lesz az ünnepélyes átadója a megújult kecskédi iskola épületének! A megyei önkormányzat által koordinált Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes uniós pályázatnak köszönhetően 100 millió Ft-ból megtörtént a régóta várt energetikai korszerűsítés. Örömömre szolgál, hogy a kerek összeget további 27 millió forint többlet támogatással sikerült megfejelni – mondta Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

További jó hírek: közel 50 millió forintból kívül-belül megújult az orvosi rendelő épülete, és a településnek hamarosan saját, 14 férőhelyes bölcsődéje is épülhet 150 millió Ft-ból.

A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítást a Kecskédi Önkormányzat támogatta.