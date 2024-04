A rangadók rangadója. A tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is ez a két gárda vív ádáz küzdelmet a bajnoki aranyéremért. A különbség ezúttal annyi, hogy a most futó idényben a Bányász csapata áll jobban, előnyük hat pont a bakonyi gárda előtt.

A Bányász hatalmasat léphet előre az aranycsata után

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Mielőtt azt gondolná bárki, hogy tatabányai győzelem esetén el is dőlne a bajnoki elsőség sorsa, gyorsan hozzá kell tenni, hogy a harmadik helyen tanyázó Bicske azonos pontszámmal áll a Veszprémmel. Ettől függetlenül hatalmas lökést adhatna egy siker Gyürki Gergely legénységének, akik a legutóbbi három mérkőzésükön még gólt sem kaptak. Bármi is lesz a végkimenetel, a tatabányaiak sorsa a saját kezükben marad. Az összecsapást Pápán rendezik meg, ahová vasárnap is jelentős létszámmal érkeznek majd a kék-fehérek szurkolói.