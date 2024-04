A közelmúltban számoltunk be róla, hogy a hetvenszeres válogatott, legendás labdarúgó, Kiprich József, mindenki Kipuja csatlakozik az utánpótláskézpést új szintre emelő „Jövő Csillagai” Programhoz Vértesszőlősön. Az egykori tatabányai klasszis azt is elárulta, hogy kedvére való kihívásban lesz része, amiben olyan hozzáértő is segíti majd, amilyen Batics Attila, aki a Tatabánya színeiben az élvonalban is játszott. Azt már korábban is bejelentették, hogy olasz, holland és magyar központokkal is együtt akarnak együtt dolgozni, ami óriási lehetőséget nyújt a legtehetségesebb gyermekeknek. Úgy fest, a munka beérni látszik, ugyanis már Kipu régi holland csapatával, a Feyenoord Rotterdammal is tárgyalnak.

Kiprich József Vértesszőlősön tért vissza a magyar fociba, de nemzetközi szinten is továbblépének

Fotó: Éberling András / Forrás: Magyar Nemzet

Batics Attila és Kipu arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a Jövő Csillagai program tárgyalássorozatot kezdeményezett a Feyenoord Rotterdam csapatával, melynek célja egy hosszú távú nemzetközi együttműködés kiépítése.

– A tárgyalások jelenleg is zajlanak, és reményeink szerint pozitív eredménnyel zárulnak, ami tovább erősítené programunk nemzetközi kapcsolatait és láthatóságát. A vértesszőlősi labdarúgó szakosztály és az utánpótlásprogram is elkötelezett abban, hogy a regionális labdarúgás fejlesztésével nemcsak helyi, hanem nemzetközi szinten is érvényesüljenek.

A toborzó napokat június 15-re és 16-ra tervezzük, Kiprich József, a program mentora és a holland Feyenoord korábbi labdarúgójának vezetésével.

– emelték ki, hozzátéve, hogy Kipu kiemelten foglalkozik majd a fiatal tehetségek kiválasztásával és képzésével, mentorálásával. Szóba kerültek az infrastrukturális fejlesztések is, amelyek alapját képezik a hamarosan induló programnak. Ezek várhatóan 5-6 héten belül elkezdődnek, az új világítási rendszerrel, pályafelújításokkal és egyéb fejlesztésekkel együtt.

Kiprichet a mai napig sztárként tisztelik Rotterdamban

Nem csod,a hogy Hollandia, azon belül is Rotterdam felé is kacsintgatnak a szőlősiek, hiszen Kipu óriási sztár volt a Feyenoordnál. A közelmúltban tízezrek skandálták a nevét, amikor visszatért egykori klubjának egy bajnokijára, a hatvandik születésnapjára pedig dokumentumfilmet kapott ajándékba a hollandoktól. De volt, hogy a Tatabánya közelében nyaraló Feyenoord-drukkerek keresték meg a tatabányai varázslónak is becézett legendát, hogy találkozhassanak vele.

Kipu a nyolcvanas években a magyar foci nemzetközi sikereiből is kivette a részét. A Marco Rossi-éra előtti utolsó sikerek korszak hőse gólokkal is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország egyenes ágon jusson ki az 1986-os világbajnokságra. Mint ismert, a következő nemzetözi viadal, amin ezt sikerült elérni, pont most következik. Szoboszlaiék ugyanis pótselejtezők és plusz körök nélkül jutottak ki a németországi Európa-bajnokságra.