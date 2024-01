Elképesztő, mekkora szeretet és tisztelet övezi mai napig Kiprich Józsefet Hollandiában. Nem sok legenda mondhatja el magáról, hogy még 60 évesen is tízezrek skandálják a nevét egy zsúfolásig megtelt stadionban. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kipu hétvégén látogatott Rotterdamba, hogy a Feyenoord stadionjában szurkolja ki korábbi klubja győzelmét a Twente ellen.

A Bányász ikonja a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy szombaton érkezett Hollandiába családjával, ahol pihenéssel telt a nap, majd vasárnap vettek részt programokon. Kiprichet pedig elképesztő szeretet és rajongás fogadta. Rengetegen szerettek volna vele közös fotót. A Feyenoord szurkolói még egy hatalmas drapériával is készültek tiszteletére ezzel a felirattal: „Tatabányai varázsló, déli hős!”. A szurkolók szájából zengett a „József, József!”.

– A klubvezetőkkel és a régi társakkal volt egy közös ebéd is, jókat beszélgettünk és nosztalgiáztunk, felelevenítettünk régi sztorikat és emlékezetes meccseket – mesélte Kipu, majd kitért arra is, hogy milyen volt a bajnoki előtti hangulat.

Erre nem találok szavakat… Elképesztő volt a hangulat, majd’ ötvenezer szurkoló kiabálta a nevemet, megelevenedtek a régi szép idők. Igaz, ezek az emlékek a mindennapokban is megvannak, mert nem lehet elfelejteni a csodálatos hat évet, amelyet a Feyenoordnál töltöttem. Rengeteg molinót feszítettek ki a drukkerek, sok-sok üzenetet kaptam, fantasztikusak a szurkolók. Ez úton is köszönöm nekik.

– hálálkodott a Feyenoord varázslója.

Kiprich a klubtól számos ajándékot is kapott. többek között egy „Mindörökre legenda” feliratú képet, amelyen az egyik gólöröme után látható. A találkozó már nem hozott ekkora izgalmakat, melyen találatot nem láthatott Kipu egykori csapatától. Mint mondta, szerinte a Feyenoord közelebb állt a győzelemhez, ráadásul egy büntető is kimaradt. Hozzátette, az ő idejében az ilyen meccseket valahogy rendre megnyerték egy találattal.

Kipu számára nagy segítség volt fia, Dani és az ő felesége, Ingrid is. Dani elmondta, hogy már hetekkel ezelőtt bombázták édesapját a sajtófelkérésekkel.

– Mivel édesapám hollandja valamelyest megkopott, segítettem neki a fordításban. Amikor Magyarországra jön valaki Hollandiából, akkor is fordítok, az elmúlt napokban is segítettem. Rengeteg újságnak, tévének és rádiónak nyilatkozott édesapám, nem unatkoztunk. Egész nap gombóc volt a torkomban, nagyon meg kellett erőltetnem magam, hogy ne sírjam el magam.

A meccs előtt volt olyan pillanat, amikor nem hallottam, nem láttam semmit, és akkor szó szerint megszédültem, kis híján elájultam, majd ránéztem apura, aki azt mondta, hogy „Danca, még én is majdnem megkönnyeztem”

– mondta Kipu idősebb fia, hozzátéve, hogy édesapja nem egy érzelgős típus, de ez a szeretet és ünneplés még őt is megérintette.

– Kitettek magukért a hollandok, látszik, hogy szeretik aput, és legendaként tisztelik. Ezek után Tatabányán elgondolkodhatnak… – zárta gondolatait Kiprich Dániel.